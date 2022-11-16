Чья ракета упала в Польше: у Зеленского отреагировали на разговоры

Всю ответственность за происходящее на войне должен нести исключительно кремлевский режим, отдающий приказы о ракетных ударах

Падение ракеты в Польше, повлекшее за собой гибель двух местных жителей, продолжает волновать умы людей по всему миру. Несмотря на позицию большинства иностранных медиа насчет того, что снаряд, взорвавшийся на территории страны НАТО, является российским, официальное расследование еще продолжается. Однако вне зависимости от его итогов советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что логики следует придерживаться только одной — виновником трагедии является рф, развязавшая в ХХІ веке войну против Украины.

Об этом чиновник заявил в эксклюзивном комментарии корреспонденту "Телеграфа". Подоляк подчеркнул, что никак иначе ситуацию с ракетами объяснять нельзя. Ведь это именно рф постоянно обстреливает территорию Украины крылатыми ракетами, превратив восточную часть Европы "в непредсказуемое поле боя".

"Умысел, средства исполнения, риски, эскалация — все это только россия, — поясняет Михаил Подоляк. — И здесь не может быть никаких иных объяснений любым эксцессам с ракетами. Поэтому когда страна-агрессор наносит умышленный массированный ракетный удар по всей территории большой страны на европейском континенте своим устаревшим советским оружием (ракеты класса Х), трагедия рано или поздно происходит и на территориях других государств".

Советник Андрея Ермака также напомнил, что российские ракеты или же их обломки не раз падали в приграничных зонах. И речь не только о российских областях — к примеру, Белгородской, но и других странах. Так, в конце октября части российского снаряда рухнули на территории Молдовы.

"Не вижу ни малейшего смысла уходить от этой простой логики — только россия своими ракетными атаками виновна в угрозах и эксцессах в других странах", — резюмировал Подоляк.

Отметим, что ранее появилась реакция президента США Джозефа Байдена на инцидент с ракетой в Польше. Он отметил, что расследование еще ведется, но весьма маловероятным является тот факт, чтобы ракету запустили с территории россии.

При этом эксперты, анализировавшие осколки снаряда по имеющимся снимкам, уверены — это действительно российская ракета. Озвучивается даже вероятная марка оружия.