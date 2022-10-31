Обломки российской ракеты упали в Молдове: появилась жестка реакция Кишинева

Молдова осуждает использование россией энергоресурсов в качестве оружия

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы отреагировало на утренний обстрел Украины со стороны рф и падение сбитой украинским ПВО ракеты на территорию населенного пункта Наславча (северная часть Молдовы).

В ведомстве отметили, что решительно осуждают ракетные удары, которые совершает россия по украинской столице и другим городам страны.

"Эти нападения, которые еще больше обостряют ситуацию в плане безопасности, являются вопиющим нарушением международного гуманитарного права, запрещающего наносить удары по гражданским лицам и их инфраструктуре", — заявили в МИД.

Утром 31 октября представители МИД связались с посольством Молдовы в Киеве, чтобы убедиться, что все сотрудники находятся в безопасности. В случае необходимости, говорится в заявлении, граждане Молдовы, находящиеся в Украине, могут обратиться в посольство за специализированной консульской помощью в случае необходимости.

Также в Министерстве добавили, что ракетные атаки рф на энергетическую инфраструктуру Украины наносят огромный экономический и социальный ущерб всему Европейскому континенту, в том числе и Молдове, граждане которой ощущают на себе последствия войны в соседней стране.

"МИД самым решительным образом осуждает использование россией энергоресурсов в качестве оружия", — подытожили в Министерстве.

Напомним, что в октябре количество ракетных обстрелов критической инфраструктуры Украины в октябре значительно выросло.

Также новостной портал "Телеграф" сообщал, что в Укрэнерго рассказали, есть ли у оккупантов шансы оставить Украину без электроэнергии.