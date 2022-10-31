Угроза для всей Европы: российская ракета упала на территории страны-соседки Украины

В результате падения ракеты в домах здешних жителей вылетели окна

В понедельник, 31 октября, в северной части Молдовы упала российская ракета, которую во время очередного массированного обстрела со стороны россии удалось сбить украинским силам противовоздушной обороны.

Соответствующую информацию сообщили в Министерство внутренних дел страны, отметив, что обломки российского снаряда упали на территории населенного пункта Наславча в Окницком районе.

Населён пункт Молдовы, куда упала сбитая российская ракета

"Сегодня утром ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала на северной оконечности населенного пункта Наславча Республики Молдова, расположенного на границе с Украиной", — говорится в тексте публикации.

Что касается пострадавших, то, к счастью, никто из мирных жителей населенного села не пострадал, однако в нескольких частных домах в результате обстрелов выбило окна. Местные жители, ставшие случайными очевидцами падения российского снаряда, в соцсетях публикуют кадры последствий.

Последствия падения ракеты рф Молдове

Согласно предварительным сведениям, именно этой ракетой россияне планировали нанести удар по Днестровской ГЭС, расположенной неподалеку от Наславчанской ГЭС. К счастью, угрозы наводнения нет.

В районе, где упала ракета, работают представители МВД. Они оцепили опасное место, чтобы избежать возможных опасностей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Молдова выступила против российской агрессии, заявив, что войска РФ нарушают нейтралитет Республики.