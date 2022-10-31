Укр

Угроза для всей Европы: российская ракета упала на территории страны-соседки Украины

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Последствия падения ракеты рф на территории соседней страны Новость обновлена 31 октября 2022, 12:10
Последствия падения ракеты рф на территории соседней страны

В результате падения ракеты в домах здешних жителей вылетели окна

В понедельник, 31 октября, в северной части Молдовы упала российская ракета, которую во время очередного массированного обстрела со стороны россии удалось сбить украинским силам противовоздушной обороны.

Соответствующую информацию сообщили в Министерство внутренних дел страны, отметив, что обломки российского снаряда упали на территории населенного пункта Наславча в Окницком районе.

Карта Молдовы, г. Наславча
Населён пункт Молдовы, куда упала сбитая российская ракета

"Сегодня утром ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала на северной оконечности населенного пункта Наславча Республики Молдова, расположенного на границе с Украиной", — говорится в тексте публикации.

Что касается пострадавших, то, к счастью, никто из мирных жителей населенного села не пострадал, однако в нескольких частных домах в результате обстрелов выбило окна. Местные жители, ставшие случайными очевидцами падения российского снаряда, в соцсетях публикуют кадры последствий.

Фото последствий падения ракеты, сбитой украинскими ПВО
Последствия падения ракеты рф Молдове

Согласно предварительным сведениям, именно этой ракетой россияне планировали нанести удар по Днестровской ГЭС, расположенной неподалеку от Наславчанской ГЭС. К счастью, угрозы наводнения нет.

В районе, где упала ракета, работают представители МВД. Они оцепили опасное место, чтобы избежать возможных опасностей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Молдова выступила против российской агрессии, заявив, что войска РФ нарушают нейтралитет Республики.

Теги:
#Молдова #ПВО #Война #Ракета