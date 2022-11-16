У мира сомнений нет: как на взрывы в Польше отреагировали иностранные СМИ
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Большинство журналистов из других стран не побоялись назвать ракеты российскими
Взрыв ракеты в польском Пшеводуве, который произошел вечером 15 ноября, стал одной из горячих тем для обсуждения во всем мире. Еще бы — падение российских снарядов на территории страны НАТО, вероятней всего, может вызвать обострение российско-украинской войны с последующим привлечением войск НАТО для ответа по российской территории.
Стоит отметить, что большинство западной прессы вышло с заголовками, в которых прямым текстом обвиняют российское правительство в попытках накалить обстановку на польско-украинской границе, передает "Телеграф". Известные во всем мире газеты утром 16 ноября использовали в своих материалах словосочетания "российские ракеты", "российские бомбы", "путинская война пришла в Польшу" и т.п.
Больше всего внимания этой теме уделили британские медиа. The Times, METRO, The Guardian и десятки других изданий сделали взрывы ракет в Польше центральной темой выпуска.
По последним данным Генштаба ВСУ, в ходе массированной атаки 15 ноября россия выпустила по Украине более 90 крылатых ракет и более десятка беспилоников, — большинство из них сбили, однако некоторые все же ударили по военной и энергетической инфраструктуре в разных областях.
В ходе удара досталось и Польше, — на пограничных территориях упала ракета, из-за чего погибло два человека.
Как сообщал "Телеграф", самолет НАТО отследил траекторию ракеты и уже передал данные об этом Польше и Альянсу.