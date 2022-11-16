Удар по Польше: эксперты по фото обломка предположили, чья это ракета

Фотографию обломка упавшей ракеты опубликовали в сети

Во время массированного ракетного удара российскими оккупантами по Украине 15 ноября, две ракета попали на территорию соседней Польши. В результате взрывов в небольшом польском поселке Пшеводов погибли два человека. По опубликованным в сети фотографиям обломка ракеты эксперты попытались установить, чья она.

Корреспондент польского Polsat News издания Матеуш Ляховский пообщался с двумя военными экспертами, один из которых не связан ни с Польшей, ни с Украиной, а второй — связан с украинским Минобороны. Они высказали свои предположения относительно того, чьи ракеты попали на территории Польши.

Обломки ракеты, упавшей на территории Польши

Так, по визуальным признакам, ракета, упавшая в польском поселке, могла быть крылатой ракетой Х-101. Их уже неоднократно применяла россия во время обстрелов Украины. Кроме того, Х-101 применялись и во время массированного ракетного обстрела нашей страны 15 ноября.

Также эксперты подчеркнули, что в 15 км от Пшеводова на территории Украины есть объекты, по которым и могла целиться россия.

Ляховский подчеркнул, что на месте происшествия работает экспертная группа польских военных. Они смогут точно установить, чьи ракеты упали в Польше.

Напомним, что Байден пообщался с президентом Польшей Дудой и прокомментировал ракетный удар. Он усомнился, что ракетны могли быть выпущены с территории россии.