Русская рулетка. Как в мире оценили последствия обстрелов ЗАЭС и что дальше

На этот раз повезло, что серьезного ядерного инцидента не произошло, говорит Гросси

Вблизи реакторов Запорожской атомной электростанции вчера прогремело более 10 мощных взрывов, что стало одним из наиболее интенсивных обстрелов за последние месяцы. Украина в эти выходные буквально висела на волоске от страшной катастрофы, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Взрывы повредили здания и оборудование, к счастью, это не было "критическим".

Сегодня МАГАТЭ отправляется проводить оценку непосредственно на объект. Но "Росатом", похоже, не хочет пускать представителей ООН и пытается ограничить место инспекции. По данным СМИ, переговоры между организациями продолжались всю ночь.

Обстрелы АЭС — это игры с огнем, — Гросси

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что силы, стоящие за обстрелом, "играют с огнем", добавив, что "это должно прекратиться немедленно". Обстрел был опасно близко к ключевым системам ядерной безопасности:

"Мы говорим о метрах, а не о километрах… Нам снова повезло, что серьезного ядерного инцидента не произошло. В следующий раз нам может не повезти. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы в следующий раз не было ", – сказал Гросси.

россия захватила ЗАЭС в Энергодаре в марте

От руководства ЗАЭС известно о повреждениях в здании радиоактивных отходов и хранилище, спринклерных системах пруда-охладителя, поврежденном электрическом кабеле к одному из реакторов, резервуарах для хранения конденсата и местах между другим реактором и его вспомогательным оборудованием.

МАГАТЭ призывает создать зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

Россияне хотят ограничить инспекцию МАГАТЭ

Более подробно выяснить масштабы ущерба и повреждений МАГАТЭ собирается в ходе инспекции в понедельник. Но российский атомный оператор "Росэнергоатом" говорит, что будут ограничения на то, что команда может проверить. Якобы из-за опасности от обстрелов ВСУ.

Последствия обстрелов ЗАЭС

"Если они захотят проверить объект, не имеющий ничего общего с ядерной безопасностью, в доступе будет отказано", — сказал советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа, передает российское агентство "ТАСС".

К этому добавились слова главы "Росатома" (концерн, управляющий "Росэнергоатомом") Алексея Лихачева о риске ядерной аварии.

"АЭС находится под угрозой ядерной аварии. Мы всю ночь вели переговоры с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)", — цитирует "Интерфакс" слова гендиректора "Росатома".

А чуть позже в понедельник Reuters сообщил, что российская армия ограничивает доступ миссии МАГАТЭ к объектам Запорожской АЭС, подвергшимся обстрелу. МАГАТЭ тем временем сообщает, что уровень радиации на АЭС остается нормальным.

Часть кампании рф по прекращению энергоснабжения

Украина утверждает, что обстрел Запорожской АЭС в выходные является частью кампании россии по прекращению энергоснабжения страны. Компания "Энергоатом" заявила, что, похоже, российские войска пытаются помешать способности страны снабжать электроэнергией своих граждан. В последние недели кремль провел кампанию бомбардировок и авиаударов по украинской инфраструктуре, направленную на то, чтобы подорвать способность Киева обеспечивать теплом своих жителей с приближением зимы.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак считает обстрел ЗАЭС "геноцидной кампанией заморозить украинцев до смерти, лишить электроэнергии", передает BBC Radio 4.

"москва пытается "заморозить фронт", потому что (россияне — ред.) ничего не достигают на поле боя, и отчаянно ищут способ достичь того, что они называют оперативной паузой на передовой", — заявил Сак.

Бывший заместитель гендиректора МАГАТЭ Олли Хейнонен сравнил обстрел электростанции с игрой в "русскую рулетку", передает BBC. Хейнонен предупреждает, что "один снаряд в неподходящем месте в неподходящее время будет иметь далеко идущие последствия". Риск, по его словам, заключается в том, что обстрел нарушает поставки электроэнергии в систему охлаждения – это означает, что: либо реактор, либо отработанное топливо станет слишком горячим, что приведет к плавлению топлива и выбросу радиоактивности.

Вдобавок существует риск, что сотрудники "могут совершать ошибки" из-за давления, под которым они находятся. Он добавил, что это опасная игра, и ее следует прекратить.

Как сообщал "Телеграф", российские оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС 4 марта 2022 года. С этого времени крупнейшую АЭС в Европе россияне хотели переподключить к своей системе и периодически обстреливают станцию. Сотрудники завода рассказывали, что их держали под прицелом, пока российские войска использовали его в качестве военной базы.

С сентября ЗАЭС полностью остановлена, но до сих пор существует риск того, что ядерное топливо может перегреться, если электроэнергия, приводящая в действие системы охлаждения, будет отключена. Обстрелы не раз обрывали линии электропередач.