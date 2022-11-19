Война — день 269: оккупанты заливают кровью Донбасс и продолжают ракетный террор Украины

Оперативно о главном 19 ноября

Полномасштабное российское вторжение в Украину длится уже 269 дней. Руководство оккупационной армии усиливает ракетный террор украинцев, пытаясь оставить всю страну без электричества посредством разрушения объектов энергетической инфраструктуры. И хотя есть серьезные основания считать, что запас российских ракет подходит к концу, однако радоваться рано, поскольку есть опасения, что они переключаться на ракеты иранского производства. На фронтах же ситуация выглядит несколько более оптимистичной, а по мнению аналитиков оккупанты могут и далее отступать под давлением ВСУ.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 19 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В ОК "Юг" сообщили, что оккупанты обстреляли речной порт и жилые кварталы Херсона, а также вели огонь по ряду населенных пунктов в области, включая Антоновку и Чернобаевку

Напомним, о том, что происходило 16 ноября можно узнать в трансляции: "Война — день 266: ракетный террор рф добрался до Польши, чем ответят Варшава и НАТО?".

С данными за 17 ноября можно ознакомиться в материале: "Война — день 267: оккупанты готовятся к тяжелой зиме, но наносят новые ракетные удары".

Информация за 18 ноября доступна в сводке: Война — день 268: перебои со светом, ожесточенные бои на Донбассе.