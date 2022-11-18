ВСУ пытаются наступать на Донбассе и кошмарят оккупантов на юге: актуальные карты боев

Россияне пытаются выстраивать дополнительную оборону на юге, но это вряд ли им поможет

Россияне продолжают атаковать мирные города Украины с помощью крылатых ракет, и предыдущие сутки — тому не исключение. Лишь за сутки оккупанты использовали 25 снарядов, чтобы разрушить объекты инфраструктуры сразу в шести областях. При этом украинские военные все равно продолжают держать оборону, в том числе на юге страны. Аналитики отмечают, что российские войска могут быть значительно давать слабину перед той тактикой, которую ВСУ использовали для освобождения правобережной Херсонщины. Если продвижение украинских защитников продолжится в том же духе, вероятно, враг будет вынужден и дальше отступать.

О ситуации вдоль всей линии фронта в Украине детально рассказали в Институте изучения войны, предоставив свежие карты боев, передает "Телеграф". Продолжаются серьезные столкновения на Донбассе — особенно на линии Сватово-Кременная, в районе Бахмута, Авдеевки и на юго-западе Донецка.

При этом украинские военные не прекращают наносить ударов по скоплению российских сил и техники на левобережной Херсонщины — вдоль берега Днепра. Также более активными стали боевые действия в Запорожской области.

Свежая карта боев в Украине 18.11.2022

Восток Украины

Украинские силы, вероятно, продолжают попытки наступления под Сватово и Кременной, как уже было упомянуто. Россияне по-прежнему стараются давать отпор, хотя и не слишком успешно. Особая боевая активность в этом районе проявлялась под Новоселовским, Коломчихой, Макеевкой, Площанкой, Краснопоповкой и Дибровой. Помимо этого ВСУ удалось отбить российские атаки рядом со Стельмаховкой и Белогоровкой. Вполне вероятно, что на юге от Кременной украинские силы пытаются сформировать еще один активный сектор для наступления нашей армии на Луганщине.

Карта боев на стыке Харьковщины и Луганщины 18.11.2022

Не утихают столкновения и на Донетчине, где ситуация на фронте в целом считается самой сложной. По данным замначальника Главного оперативного управления ВСУ, генерала Алексея Громова, лишь за последнюю неделю в области произошло до 500 боевых столкновений наших защитников с российскими оккупантами. Вполне вероятно, что для формирования наступательной группы под Донецком могли быть использованы подразделения армии рф, которые раньше дислоцировались на Херсонщине, однако особых успехов пока в этом районе для врага нет.

Бои под Бахмутом по-прежнему весьма активны. ВСУ удалось за последние сутки отбиться от противника под Соледаром и Верхнекаменским, также россияне пытались безуспешно атаковать в районе Белогоровки и Веселого. Были столкновения и в районе Авдеевки — могли пострадать населенные пункты Первомайское, Марьинка и Невельское.

Карта боев в Донецкой области 18.11.2022

Юг Украины

Стоит отметить, что специалисты Института изучения войны отказались от идеи демонстрировать непосредственно карту боевых действий на южном фронте в Украине до стабилизации ситуации. Аналитики отмечают: данный участок вернется на более подробные карты, когда ВСУ вновь восстановят свое активное контрнаступление в этом регионе.

При этом немного подробностей в текстовом формате все же будет предоставлено. Так, за последние сутки расположение войск пока сохраняет свои позиции — ВСУ держат оборону вдоль правого берега Днепра, а россияне дислоцируются на левом. Конечно же, из-за регулярных точных ударов по скоплениям сил со стороны ВСУ россияне пытаются отводить свои войска чуть дальше на восток.

Пока что россияне строят дополнительные оборонительные позиции в поселке Чкалово, что приблизительно в 55 км от нынешней линии фронта, которая проходит на юге по Днепру.

За прошедшие сутки ВСУ удалось, к слову, нанести несколько ударов по скоплению сил россиян — особенно отмечаются Чаплинка и Каланчак. Также "прилетело" и по российской технике в Олешках и Мелитополе.

Тем временем россияне пытаются компенсировать свои неудачи с помощью ракетных атак. Как известно, среди южных областей серьезно пострадали Запорожская и Одесская, также была задета часть инфраструктуры на Днепропетровщине.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что у Соединенных Штатов может заканчиваться часть вооружения, которое они регулярно передают для ВСУ. О чем именно говорят американские чиновники, читайте в нашем материале.

Тем временем, невзирая на любые трудности, украинские военные получают дополнительную помощь на фронт. Некоторые виды оружия, обращаться с которым учатся наши военные, успешно справляются с иранскими дронами-шахидами.