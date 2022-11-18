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ВСУ пытаются наступать на Донбассе и кошмарят оккупантов на юге: актуальные карты боев

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Украинские военные продвигаются даже на самых сложных участках фронта Новость обновлена 18 ноября 2022, 05:08
Украинские военные продвигаются даже на самых сложных участках фронта. Фото Генштаб ВСУ

Россияне пытаются выстраивать дополнительную оборону на юге, но это вряд ли им поможет

Россияне продолжают атаковать мирные города Украины с помощью крылатых ракет, и предыдущие сутки — тому не исключение. Лишь за сутки оккупанты использовали 25 снарядов, чтобы разрушить объекты инфраструктуры сразу в шести областях. При этом украинские военные все равно продолжают держать оборону, в том числе на юге страны. Аналитики отмечают, что российские войска могут быть значительно давать слабину перед той тактикой, которую ВСУ использовали для освобождения правобережной Херсонщины. Если продвижение украинских защитников продолжится в том же духе, вероятно, враг будет вынужден и дальше отступать.

О ситуации вдоль всей линии фронта в Украине детально рассказали в Институте изучения войны, предоставив свежие карты боев, передает "Телеграф". Продолжаются серьезные столкновения на Донбассе — особенно на линии Сватово-Кременная, в районе Бахмута, Авдеевки и на юго-западе Донецка.

При этом украинские военные не прекращают наносить ударов по скоплению российских сил и техники на левобережной Херсонщины — вдоль берега Днепра. Также более активными стали боевые действия в Запорожской области.

Карта боев в Украине 18.11.2022
Свежая карта боев в Украине 18.11.2022

Восток Украины

Украинские силы, вероятно, продолжают попытки наступления под Сватово и Кременной, как уже было упомянуто. Россияне по-прежнему стараются давать отпор, хотя и не слишком успешно. Особая боевая активность в этом районе проявлялась под Новоселовским, Коломчихой, Макеевкой, Площанкой, Краснопоповкой и Дибровой. Помимо этого ВСУ удалось отбить российские атаки рядом со Стельмаховкой и Белогоровкой. Вполне вероятно, что на юге от Кременной украинские силы пытаются сформировать еще один активный сектор для наступления нашей армии на Луганщине.

Карта боев в Харьковской области 18.11.2022
Карта боев на стыке Харьковщины и Луганщины 18.11.2022

Не утихают столкновения и на Донетчине, где ситуация на фронте в целом считается самой сложной. По данным замначальника Главного оперативного управления ВСУ, генерала Алексея Громова, лишь за последнюю неделю в области произошло до 500 боевых столкновений наших защитников с российскими оккупантами. Вполне вероятно, что для формирования наступательной группы под Донецком могли быть использованы подразделения армии рф, которые раньше дислоцировались на Херсонщине, однако особых успехов пока в этом районе для врага нет.

Бои под Бахмутом по-прежнему весьма активны. ВСУ удалось за последние сутки отбиться от противника под Соледаром и Верхнекаменским, также россияне пытались безуспешно атаковать в районе Белогоровки и Веселого. Были столкновения и в районе Авдеевки — могли пострадать населенные пункты Первомайское, Марьинка и Невельское.

Карта боев в Донецкой области 18.11.2022
Карта боев в Донецкой области 18.11.2022

Юг Украины

Стоит отметить, что специалисты Института изучения войны отказались от идеи демонстрировать непосредственно карту боевых действий на южном фронте в Украине до стабилизации ситуации. Аналитики отмечают: данный участок вернется на более подробные карты, когда ВСУ вновь восстановят свое активное контрнаступление в этом регионе.

При этом немного подробностей в текстовом формате все же будет предоставлено. Так, за последние сутки расположение войск пока сохраняет свои позиции — ВСУ держат оборону вдоль правого берега Днепра, а россияне дислоцируются на левом. Конечно же, из-за регулярных точных ударов по скоплениям сил со стороны ВСУ россияне пытаются отводить свои войска чуть дальше на восток.

Пока что россияне строят дополнительные оборонительные позиции в поселке Чкалово, что приблизительно в 55 км от нынешней линии фронта, которая проходит на юге по Днепру.

За прошедшие сутки ВСУ удалось, к слову, нанести несколько ударов по скоплению сил россиян — особенно отмечаются Чаплинка и Каланчак. Также "прилетело" и по российской технике в Олешках и Мелитополе.

Тем временем россияне пытаются компенсировать свои неудачи с помощью ракетных атак. Как известно, среди южных областей серьезно пострадали Запорожская и Одесская, также была задета часть инфраструктуры на Днепропетровщине.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что у Соединенных Штатов может заканчиваться часть вооружения, которое они регулярно передают для ВСУ. О чем именно говорят американские чиновники, читайте в нашем материале.

Тем временем, невзирая на любые трудности, украинские военные получают дополнительную помощь на фронт. Некоторые виды оружия, обращаться с которым учатся наши военные, успешно справляются с иранскими дронами-шахидами.

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#Херсонская область #Карта #Война #Донбасс #Бои