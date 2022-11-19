Защищал достопримечательности Киева, а после вторжения рф — страну. Что известно о погибшем Сергее Миронове

Автор блога о столице погиб от ранения на Донбассе

В войне с российскими оккупационными войсками на востоке Украины погиб киевский экскурсовод и автор блога "Исчезающий Киев" Сергей Миронов, после начала полномасштабного вторжения присоединившийся к составу 241-й бригады терробороны. Депутат Киевского городского совета Ксения Семенова сообщила об этой потере и написала, что погибают люди, которые любили Киев всем сердцем и своими делами. Сергей исследовал исторические артефакты и выступал за сохранение архитектурного наследия старого фонда города, самостоятельно реставрировал дверь.

Многие знают Сергея Миронова по блогу Vanishing kiev. Там он публиковал фотографии старинных киевских домов, рассказывал истории их жителей, показывал квартиры, где сохранились подлинные интерьеры.

"Он знал чуть ли не на память коды к подъездам всех старых домов Киева, даже имел отдельные ключи от некоторых дворов. Он знал, в каком подъезде стоит 100-летняя щетка для обуви из конского волоса, а где при "советах" законсервировали целую пожарную лестницу и теперь это как музейный экспонат", — рассказывает основательница Veter do it Алена Деньга.

В своем блоге Сергей писал, что родился и вырос в Киеве, а его родители тоже киевляне, поэтому все, что происходит с городом, — часть его личной истории, то, что создает атмосферу города.

"Мне очень неприятно наблюдать, как с каждым годом аутентичных деталей в городе становится все меньше …", — писал Сергей.

По первому образованию Сергей был экономистом, его работа была связана с финансами, передает The Village. Но увлечение историей вдохновило Сергея получать второе образование по специальности история и археология. Также он начал за свой счет реставрировать старинные двери в исторических домах, потому что старинные двери с резьбой часто заменяют на металлические из масс-маркета.

"Однажды произошла ситуация, которая подтолкнула меня к действиям. Я гулял неподалеку от велотрека, зашел в проезд рядом и увидел там две старинные двери. В момент, когда я фотографировал их, меня заметила живущая в этом доме пара и начала расспрашивать: "Кто вы такой?" Что вы фотографируете? Здесь нечего фотографировать". На объяснение, что меня заинтересовали старинные аутентичные двери, они ответили, что ничего красивого и эстетического в них нет. Но сказали, что собираются заложить их кирпичом", — рассказывал Сергей.

Сначала он пытался убедить, что не нужно уничтожать дверь, но понял, что люди просто не понимают ценности архитектурного наследия. Тогда решил собственноручно отреставрировать дверь, чтобы жителям дома не захотелось избавиться от нее.

После начала полномасштабного вторжения российской федерации в блоге "Исчезающий Киев" фото памятников архитектуры сменились заметками из будней бойца терробороны, куда записался Сергей. А в конце марта киевлянин отправился на передовую. В блоге он рассказывал, что после войны планировал продолжить реставрацию старых домов и хотел работать над восстановлением страны.

"Мне тридцать пять лет, и последние семь месяцев своей жизни я нахожусь в армии. В мою страну пришло горе и совершенно очевидно, что оно не могло обойти меня. Пожалуй, если бы я остался "на гражданке" и занялся волонтерством — я бы принес стране куда больше пользы. Но сделанного не вернешь — я пошел в ТРО", — рассказал Сергей.

Последняя заметка в блоге Сергея была 10 ноября, тогда он описывал пребывание на фронте на Донбассе. Для людей, следивших за его блогом, новость о гибели Сергея стала настоящей потерей. Он получил ранения, от которых скончался в госпитале. Его вспоминают тематические киевские паблики, друзья и другие горожане.

Как сообщал "Телеграф", в Ровенской области простились с украинским кикбоксером Павлом Котюком, который погиб на фронте.