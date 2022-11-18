"Плакало небо": на Ровенщине попрощались с украинским кикбоксером, погибшим на фронте

Спортсмен прошел военную подготовку в Англии

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб украинский кикбоксер Павел Котюк. К сожалению, это не первый представитель этого вида спорта, отдавший жизнь за родину.

Погиб герой во время выполнения боевого задания на Донбассе еще 3 августа. Это сумела подтвердить экспертиза ДНК, передает Здолбицкий сельский совет в Facebook.

Павел родился 12 июля 1994 года в селе Здолбица (Ровенская область). Он окончил 9 классов в местной школе, после чего поступил в Квасиловское профессиональное училище. В 2014 году Котюк был призван на срочную службу, которая проходила в Мелитополе. Юноша увлекался кикбоксингом и не забросил хобби даже во время службы. 21 июня 2022 года он был призван на военную службу. Спортсмен прошел обучение в Англии и вернулся защищать родину в составе 25 Десантно-штурмовой бригады.

Похоронили Героя в октябре на местном кладбище в селе Здовбица.

"Плакало небо, плакали мама и папа, а вместе с ними и вся община. Воздать уважение военнослужащему пришло немало людей. Вечная память и слава Защитнику Украины!" — написали в сельсовете.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб мастер спорта по тяжелой атлетике Валентин Коноводов.

Напомним, в бою с оккупантами перестало биться сердце известного украинского тренера по самбо Игоря Чечинова.