Попал в засаду: под Бахмутом героически погиб боец-кикбоксер

Спортсмен пошел защищать родину добровольцем

Украинский кикбоксер Виталий "Витаха" Стиба погиб в боях под Бахмутом (Донецкая область).

Жизнь спортсмена оборвалась еще 23 августа. Об этом сообщает сайт-реквием "Ангелы спорта". Виталий не служил в армии, однако решил взять оружие в руки для защиты родины.

Стиба вместе со своим братом пошел добровольцем на войну. Он проходил службу в составе спецроты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" ГУК, имел позывной "Витаха". Виталий находился в одной из самых горячих точек "красной" зоны. Под Бахмутом во время зачистки ангара он вместе с собратьями попал под вражеский обстрел и в перестрелке получил смертельное ранение. Командир "Витахи" Сергей сообщил, что Виталий с побратимами попал в засаду.

"Он не боялся ответственности и твердо знал, что его призвание – защищать мир. Его силой воли, преданности, искренности восхищались все собратья. Командир Виталия говорит, что столь сильного духом человека за свою жизнь он еще не встречал… Даже после обстрела, ранения Виталий вышел на связь, чтобы доложить командиру… Доложить, что он всегда будет защищать каждого из нас!" — заявил городской голова Ровно Александр Третьяк.

"Витаха" занимался единоборствами, выигрывал областной чемпионат области по кикбоксингу WAKO. 25 июня 2022 года он женился. 29 августа в Ровно героя проводили в последний путь.

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