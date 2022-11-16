Укр

В память о сыне: мать погибшего украинского воина за компенсацию построила спортплощадку

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Мария Пешко открыла спортплощадку в память о погибшем сыне Новость обновлена 16 ноября 2022, 14:26
Мария Пешко открыла спортплощадку в память о погибшем сыне. Фото Ровенская ОВА

Площадка была открыта на средства, которые государство выделило семье погибшего военного

Война продолжает забирать жизни наших героев, которые смело стали на защиту родины и оказали сопротивление оккупантам. Одним из них был уроженец села Орвяница Иван Клюйко, который погиб в бою у города Попасная в Луганской области.

Мать погибшего героя, Мария Пешко, сделала уникальный поступок, чтобы увековечить память о своем храбром сыне. Женщина открыла спортивную площадку на территории местного лицея в Орвяница в Ровенской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

Иван Клюйко, Орвяница, площадка, герой

По его словам, площадка была открыта на средства, которые государство выделило семье погибшего военного.

"Это подлинный патриотический и уникальный поступок матери. Она хотела увековечить память своего сына, нашего земляка, трагически погибшего за Украину", — отметил Коваль.

На спортивной площадке местные смогут заниматься баскетболом, легкой атлетикой, волейболом и минифутболом. А уже сегодня на ней провели первый минифутбольный турнир имени Ивана Клюйко среди учащихся лицеев Сарненского района.

Иван Клюйко, Орвяница, площадка, герой

"На мероприятии собралось несколько сотен односельчан. Вместе с людьми, плакало небо…", — сказал глава Ровенской ОВА.

Также Коваль сообщил, что возле площадки была открыта памятная стелла Ивану Клюйко.

Иван Клюйко, Орвяница, площадка, герой

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что война забрала жизнь молодого десантника, работавшего на железной дороге.

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#Ровенская область #Герои #Спортивная площадка #Иван Клюйко