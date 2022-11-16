На згадку про сина: мати загиблого українського воїна за компенсацію збудувала спортмайданчик

Майданчик був відкритий за кошти, які держава виділила сім’ї загиблого військового

Війна продовжує забирати життя наших героїв, які сміливо стали на захист батьківщини та чинили опір окупантам. Одним із них був уродженець села Орв’яниця Іван Клюйко, який загинув у бою біля міста Попасна на Луганщині.

Мати загиблого героя, Марія Пешко, зробила унікальний вчинок, щоб увічнити пам’ять про свого хороброго сина. Жінка відкрила спортивний майданчик на території місцевого ліцею в Орв’яниці на Рівненщині. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

За його словами, майданчик був відкритий коштом, який держава виділила сім’ї загиблого військового.

"Це справжній патріотичний та унікальний вчинок матері. Вона хотіла увічнити пам’ять свого сина, нашого земляка, який трагічно загинув за Україну", — зазначив Коваль.

На спортивному майданчику місцеві зможуть займатися баскетболом, легкою атлетикою, волейболом та мініфутболом. А вже сьогодні було проведено перший мініфутбольний турнір імені Івана Клюйка серед учнів ліцеїв Сарненського району.

"На заході зібралося кілька сотень односельців. Разом із людьми, плакало небо…", — сказав голова Рівненської ОВА.

Також Коваль повідомив, що біля майданчика було відкрито пам’ятну стелу Іванові Клюйку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що війна забрала життя молодого десантника, який працював на залізниці.