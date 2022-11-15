Чемпіон світу віддав життя, звільняючи Херсон
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У героя залишилися дружина та неповнолітня дочка
У боях за Херсон загинув старший лейтенант Національної гвардії, український спортсмен, чемпіон світу з хортингу Валерій Скоренцов.
Про це повідомляє Українська Федерація хортингу у Facebook. Смерть спіткала захисника 8 листопада на Херсонському напрямку.
"Знову втрати на фронті серед наших найкращих воїнів... 8 листопада на Херсонщині загинув майстер спорту України з хортингу з Кіровоградщини — Скоренцов Валерій. Висловлюємо щирі співчуття рідним та подяку батькам за виховання справжнього чоловіка та захисника України", — йдеться у повідомленні Федерації.
Валерію, який також був майстром спорту України з панкратіону та майстром спорту міжнародного класу з військово-спортивного багатоборства, було 35 років. У нього залишилися дружина та неповнолітня дочка.
11 листопада захисника України поховали в Олександрії (Кіровоградська область).
Довідка Хортинг — це сучасне українське бойове мистецтво, назва якого походить від назви острова Хортиця, де розташовувалась Запорізька Січ.
Раніше повідомлялося, що в бою під Сватовим (Луганська область) загинув відомий тренер та суддя із самбо Ігор Чечинов.
Нагадаємо, легенда американського футболу України та талановитий лікар Дмитро Сербін загинув під час евакуації поранених солдатів.