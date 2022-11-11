Присвятила золоту медаль загиблому братові: українка виграла чемпіонат світу

Софія Подвальна стала чемпіонкою світу з кікбоксингу

На світовій першості з кікбоксингу українка Софія Подвальна здобула золоту нагороду. Свій успіх вона присвятила братові, який загинув у перші дні війни.

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"Хотілося не лише здобути призове місце, а й зробити так, щоб у такий складний для нашої країни час державний гімн України звучав на міжнародній арені. А український прапор було піднято на найвищому п’єдесталі", — зазначила спортсменка.

Свою перемогу чемпіонка присвятила брату Владиславу Недільку, який у перші дні повномасштабного вторгнення загинув у бою під Лисичанськом. "Він завжди вірив у мене і пишався моїми успіхами у спорті", — цитує Софію "ПроЗахід".

Раніше українська гімнастка Аліна Бихно повідомила страшну звістку. На фронті загинув її брат.

Нагадаємо, що на фронті загинув дитячий тренер футбольного клубу "Минай" із Закарпатської області.