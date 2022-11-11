Посвятила золотую медаль погибшему брату: украинка выиграла чемпионат мира
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София Подвальная стала чемпионкой мира по кикбоксингу
На мировом первенстве по кикбоксингу украинка София Подвальная завоевала золотую награду. Свой успех она посвятила брату, который погиб в первые дни войны.
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"Хотелось не только добыть призовое место, но и сделать так, чтобы в такое сложное для нашей страны время государственный гимн Украины звучал на международной арене. А украинский флаг был поднят на высшем пьедестале", — отметила спортсменка.
Свою победу чемпионка посвятила брату Владиславу Недилько, который в первые дни полномасштабного вторжения погиб в бою под Лисичанском. "Он всегда верил в меня и гордился моими успехами в спорте", — цитирует Софию "ПроЗахід".
Ранее украинская гимнастка Алина Быхно сообщила страшную весть. На фронте погиб ее брат.
Напомним, что на фронте погиб детский тренер футбольного клуба "Минай" из Закарпатской области.