Нет слов, чтобы описать эту боль: на войне погиб брат украинской гимнастки

Алина Быхно поделилась новостью в Instagram

Украинская гимнастка Алина Быхно сообщила страшную весть. На фронте погиб ее брат. Ранее мы писали о гибели на войне двух игроков в американский футбол.

"Мишка. Мой любимый братик. Который погиб в этой страшной войне, защищая нашу страну, обороняя Мариуполь.

Нет слов, чтобы описать эту боль. Мой герой! Наш герой! Помним, любим, скорбим! RIP", — написала спортсменка в соцсетях.

Алина Быхно — мастер спорта международного класса по художественной гимнастике. Победительница Универсиады-2017, серебряная призерка чемпионата Европы-2018 и Европейских игр 2019 года.

Ранее мы писали, что на фронте погиб детский тренер футбольного клуба "Минай" из Закарпатской области.

Напомним, в бою с оккупантами были убиты двое ультрас "Карпат".