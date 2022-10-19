Враги убили "Лесоруба" и "Волка": футболисты защищали Украину

Два игрока в американский футбол погибли на войне

Лишь недавно мы писали о смерти двух ультрас львовских "Карпат", как снова плохие новости с фронта. Погибли два игрока в американский футбол.

Даниил Богуславский выступал за клуб "Ужгородские Лесорубы". Был многократным чемпионом Украины по американскому футболу. Вместе со старшим братом они вдвоем делали все возможное для развития этого вида спорта на Закарпатье.

Богуславский погиб на херсонском направлении, спасая на поле боя раненого товарища.

Даниил Богуславский

Также, по сообщению УЛАФ, погиб игрок клуба "Винницкие Волки" Руслан Сапожник. Его убили в городе Торск на Донбассе.

Руслан Сапожник

Напомним, летом во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб футболист, который ранее выступал за "Винницких Волков" и "Киевских Патриотов".

А потом под Бахмутом погиб еще один игрок "Киевских Патриотов".