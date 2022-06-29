В бою на Донбассе погиб украинский футболист

Спортсмен защищал родную землю

В бою с российскими оккупантами погиб бывший игрок Киевских "Патриотов" Ярослав Мохонко.

Печальную новость сообщила Украинская Лига Американского Футбола на официальной странице в Facebook.

Сообщается, что спортсмен пошел защищать родину еще в 2014 году. Погиб герой в бою под Бахмутом.

"Герои не умирают! С огромной грустью на сердце сообщаем о гибели игрока Украинской Лиги Американского Футбола, экс-игрока клуба Киевские "Патриоты" — Ярослава Мохонко…

Герой самоотверженно защищал Украину от орды еще с 2014 года. Он защищал свободу нашей страны и положил за нее жизнь под городом Бахмут… Пусть Ярослав покоится с миром в лучшем мире, а враг наш не знает покоя ни в этом, ни в том мире!

Герои Не умирают! Ни в наших сердцах, ни в нашей памяти! Слава Герою. Покойся с миром, брат… Наши самые искренние соболезнования близким и родным Ярослава", — написали в пресс-службе ULAF.

Напомним, 15 июня во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб 30-летний футболист, который ранее выступал за Винницких "Волков" и Киевских "Патриотов".

Ранее сообщалось, что украинский шахматист героически погиб на войне с россией.