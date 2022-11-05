Відомий український тренер загинув у бою під Сватовим

Тренер віддав життя за Україну

У бою на Сватівському напрямку загинув президент Донецької федерації рукопашного бою, відомий тренер та суддя з самбо Ігор Чечинов.

Про смерть героя повідомив голова Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях у Facebook. Він розповів, що Чечинов, який був сержантом ЗСУ та служив у теробороні, загинув 28 жовтня під Сватовим.

Чечинов пішов добровольцем у тероборону на другий день повномасштабного вторгнення рф. У грудні йому мало виповнитися 53 роки.

"28 жовтня, в боях під Сватовим загинув сержант військової частини А7272 Ігор Чечинов. Спортивна спільнота міста та області знала його як президента обласної федерації рукопашного бою, керівника спортклубу рукопашного бою "Беркут", тренера-викладача обласної КДЮСШ. Його вихованці займали призові місця на чемпіонатах України та Європи. Знав Ігоря особисто. Дуже боляче. Щирі співчуття його рідним та близьким!" – написав Лях.

Раніше повідомлялося, що на фронті героїчно загинув капітан збірної України з американського футболу.

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