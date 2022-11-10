Остался маленький сын: на войне погиб молодой десантник, работавший на железной дороге (фото)

Жизнь героя оборвалась на Краматорском направлении

Многие украинские дети не дождутся своих пап и мам с войны. Не успело облететь сеть фото дочери погибшего спортсмена Олега Прудкого на могиле отца, как стало известно о смерти еще одного молодого родителя — жителя Запорожской области Артема Кикоша. Защищая свою страну и родных на Краматорском направлении, мужчина погиб во время выполнения боевого задания.

Трагические новости сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", сотрудником которой и был Артем Кикош. Он работал на Пологовской дистанции колеи региональной филии "Приднепровская зализныця", имел квалификацию монтера.

Коллеги характеризуют покойного исключительно с позитивной стороны — он умел найти общий язык со всеми, был компанейским, энергичным и ищущим во всем позитив. Еще до полномасштабного российского вторжения, в декабре 2021 года Кикош решил подписать контракт с украинской армией. Несмотря на имеющийся опыт в ракетных войсках, решил попробовать себя в роли десантника.

Артем Кикош

"Первый полет, первый прыжок [с парашютом — ред.] — он с гордостью рассказывал семье о своей службе", — пишут представители "Укрзализныци".

В одном из боев уже полномасштабной войны Артем Кикош был ранен. Однако быстро подлечился и с госпиталя вернулся на службу. К сожалению, 8 октября под селом Татьяновка на Краматорском направлении его жизнь оборвалась. До своего 30-летнего юбилея молодой мужчина не дожил всего пару месяцев.

"У Артема остался пятилетний сын Алексей. Об отце-герое ему расскажут родные: мама, бабушка Наталья Васильевна, дядя Саша и тетя Анна. И, конечно же, о его мечте, чтобы Украина получила победу, вся семья вернулась в родные Пологи", — резюмируют в железнодорожной компании.

Ранее "Телеграф" рассказывал о смерти героя-нацгвардейца Андрея Матяжа, который 30 лет проработал на благо "ДнепрАзота", а во время войны пошел защищать родину.