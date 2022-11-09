30 лет работал на "ДнепрАзоте", но погиб, защищая Украину: на Днепропетровщине прощаются с героем-нацгвардейцем

Военный вступил в ряды Нацгвардии Украины в марте 2022

На протяжении почти девяти месяцев полномасштабная война, развязанная россией против Украины, продолжает забирать жизни мирных граждан и военных, которые смело стали на защиту нашей родины. Герои Украины навсегда остаются в памяти и сердце каждого гражданина нашей страны.

Как стало известно, 4 ноября Украина потеряла еще одного военного, защищавшего нашу страну. В Донецкой области погиб солдат Андрей Матяж. Об этом сообщили в пресс-службе Каменского городского совета.

Отмечается, что Матяж погиб в результате полученных ранений в боевых действиях по отпору и сдерживанию российской вооруженной агрессии.

Андрей Матяж родился 2 января 1974 года в городе Днепродзержинск (сейчас — Каменское). Высшее образование получил в Днепровском государственном техническом университете. С 1992 года начала работать на заводе "ДнепрАзот". В начале марта 2022 года Матяж был призван по мобилизации в Национальную Гвардию Украины.

Прощание с героем состоялось сегодня, 9 ноября, в городе Каменское. Известно, что у погибшего военного осталась супруга, сын, мать и сестра.

Напомним, что в бою против российских захватчиков погиб серебряный призер чемпионата Европы по грепплингу 2011.