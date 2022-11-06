"Отдавал всего себя": в боях против оккупантов погиб призер чемпионата Европы

Украина потеряла еще одного своего защитника

Во время боев против российских оккупантов погиб серебряный призер чемпионата Европы по грепплингу 2011 года Дмитрий Шпак.

Об этом в своем Фейсбук сообщил старший тренер сборной Киева по панкратиону, чемпион Украины, призёр Чемпионата Европы по панкратиону Алексан Мхитарян.

"Помню его борьбу за выход в финал… Дмитрий с рассечением на брови…постоянно открывается кровотечение, но врачи то и дело перематывают его лейкопластырем… и он наконец вырывает еще одну победу для нашей страны и выходит в финал. В борьбе на ковре он отдавал всего себя, а в борьбе за Украину он отдал свою жизнь", — написал он.

Мхитарян не стал указывать, где и когда погиб украинский защитник.

Дмитрий Шпак

Как сообщалось ранее, в бою на Сватовском направлении погиб президент Донецкой федерации рукопашного боя, известный тренер и судья по самбо Игорь Чечинов.

Кроме того, накануне стало известно о том, что легенда американского футбола Украины и талантливый врач Дмитрий Сербин был убит оккупантами во время эвакуации раненых солдат.

До этого сообщалось о гибели на фронте детского тренера футбольного клуба "Минай" Руслана Чумы.