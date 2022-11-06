Укр

"Отдавал всего себя": в боях против оккупантов погиб призер чемпионата Европы

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Дмитрий Шпак
Дмитрий Шпак

Украина потеряла еще одного своего защитника

Во время боев против российских оккупантов погиб серебряный призер чемпионата Европы по грепплингу 2011 года Дмитрий Шпак.

Об этом в своем Фейсбук сообщил старший тренер сборной Киева по панкратиону, чемпион Украины, призёр Чемпионата Европы по панкратиону Алексан Мхитарян.

"Помню его борьбу за выход в финал… Дмитрий с рассечением на брови…постоянно открывается кровотечение, но врачи то и дело перематывают его лейкопластырем… и он наконец вырывает еще одну победу для нашей страны и выходит в финал. В борьбе на ковре он отдавал всего себя, а в борьбе за Украину он отдал свою жизнь", — написал он.

Мхитарян не стал указывать, где и когда погиб украинский защитник.

Дмитрий Шпак

Как сообщалось ранее, в бою на Сватовском направлении погиб президент Донецкой федерации рукопашного боя, известный тренер и судья по самбо Игорь Чечинов.

Кроме того, накануне стало известно о том, что легенда американского футбола Украины и талантливый врач Дмитрий Сербин был убит оккупантами во время эвакуации раненых солдат.

До этого сообщалось о гибели на фронте детского тренера футбольного клуба "Минай" Руслана Чумы.

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#Украина #Россия #Война