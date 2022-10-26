"Выносил раненого с поля боя": на фронте героически погиб капитан сборной Украины

На передовой погиб известный игрок в американский футбол и кардиохирург

Легенда американского футбола Украины и талантливый врач Дмитрий Сербин был убит оккупантами во время эвакуации раненых солдат. К сожалению, Дмитрий – не первый представитель этого вида спорта, который погиб, защищая родину.

О смерти героя сообщил в Facebook близкий друг спортсмена Александр Лосинский. Сербин погиб на линии фронта в ночь на 25 октября, вынося раненого с поля боя.

"Сегодня ночью на линии фронта погиб врач от бога, капитан сборной Украины по американскому футболу и мой друг "Волшебный Доктор" Дмитрий Николаевич Сербин. Погиб выполняя свой гражданский и врачебный долг: вынося раненого с поля боя. Еще одна несправедливость этой войны: перемалывая худших из них, мы безвозвратно теряем лучших из нас…", – написал Александр.

В киевском клубе Capitals, где выступал Дмитрий, выразили соболезнования.

"Человек с большой буквы, он всегда приходил на помощь каждому в нем нуждающемуся, душа любой компании, нам всем было чему у него поучиться, и мы учились. Умер как воин, защищая свою страну, своих родных, так как делал это при жизни. Дима, благодарим тебя за все!" – гласит сообщение киевского клуба.

В Украинской лиге американского футбола также отреагировали на смерть героя.

Сербин был одним из самых опытных футболистов на постсоветском пространстве. Он начал играть в футбол в 2001 году и помимо "Кэпиталс" он успел поиграть за киевских "Бандитов" и "Джетс", "Монстерс" (Муреш, Румыния), "Иглс" (Варшава), "Тайгерс" (Ньиредьхаза, Венгрия) и другие команды. В составе "Кэпиталс" он становился чемпионом Украины. Кроме того, Дмитрий был ведущим кардиологом в Александровской клинической больнице в Киеве.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб детский тренер ФК "Минай".

Напомним, в бою с оккупантами перестало биться сердце знаменитого ультрас "Динамо".