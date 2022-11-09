"Нельзя сдержать слез": фото девочки на могиле погибшего отца-героя поразило сеть
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У павшего воина осталось двое дочерей
В Украине продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами и ежедневно страна теряет своих героев.
Об одной из таких трагических историй рассказал советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram. К своему посту Геращенко прикрепил фото, на котором запечатлена маленькая девочка по имени Соломия, целующая фото на могиле своего отца Олега Прудкого.
Папа малышки являлся чемпионом Украины по боксу в легком весе. Выступал за полупрофессиональную боксерскую команду "Украинские атаманы". После завершения своей спортивной карьеры стал полицейским и вступил в ряды КОРДа (подразделения Нацполиции для решения чрезвычайных ситуаций) и там дослужился до капитана. С началом полномасштабной российской агрессии Олег защищал страну на фронте.
Жизнь защитника Украины оборвалась 22 мая 2022 года. В тот день воин находился на передовой и попал под артиллерийский обстрел. У павшего воина осталась жена и две дочери.
Оригинальное фото опубликовала жена Олега Прудкого Марьяна. Женщина подписала его следующим образом: "Фото, которое разрывает сердце в клочья…Вот, цена нашего будущего… красивых утренних рассветов и душистого кофе….Цена нашей с вами свободы".
Напомним, ранее мы писали о героическом поступке украинского воина с позывным "Волк", который спас жизни своих побратимов. За свой поступок пограничник был удостоен награды от президента.
Также мы сообщали о том, что война в Украине унесла жизнь Антона Солохи. Мужчина защищал страну с оружием в руках и после его гибели без отца остались трое детей.