"Нельзя сдержать слез": фото девочки на могиле погибшего отца-героя поразило сеть

У павшего воина осталось двое дочерей

В Украине продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами и ежедневно страна теряет своих героев.

Об одной из таких трагических историй рассказал советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram. К своему посту Геращенко прикрепил фото, на котором запечатлена маленькая девочка по имени Соломия, целующая фото на могиле своего отца Олега Прудкого.

Дочь Олега Прудкого на могиле отца

Папа малышки являлся чемпионом Украины по боксу в легком весе. Выступал за полупрофессиональную боксерскую команду "Украинские атаманы". После завершения своей спортивной карьеры стал полицейским и вступил в ряды КОРДа (подразделения Нацполиции для решения чрезвычайных ситуаций) и там дослужился до капитана. С началом полномасштабной российской агрессии Олег защищал страну на фронте.

Жизнь защитника Украины оборвалась 22 мая 2022 года. В тот день воин находился на передовой и попал под артиллерийский обстрел. У павшего воина осталась жена и две дочери.

Оригинальное фото опубликовала жена Олега Прудкого Марьяна. Женщина подписала его следующим образом: "Фото, которое разрывает сердце в клочья…Вот, цена нашего будущего… красивых утренних рассветов и душистого кофе….Цена нашей с вами свободы".

Напомним, ранее мы писали о героическом поступке украинского воина с позывным "Волк", который спас жизни своих побратимов. За свой поступок пограничник был удостоен награды от президента.

Также мы сообщали о том, что война в Украине унесла жизнь Антона Солохи. Мужчина защищал страну с оружием в руках и после его гибели без отца остались трое детей.