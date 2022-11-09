Вывел побратимов из-под носа врага: стала известна история героя-пограничника Волка

Офицер был награжден медалью "За безупречную службу"

Украинские военные, которые защищают нашу землю во время полномасштабной войны, совершают настоящие героические поступки. "Телеграф" расскажет историю офицера с позывным "Волк", которому удалось спасти жизни своих подчиненных во время массированного обстрела со стороны оккупантов.

Волк — опытный офицер-пограничник, который стал на защиту Украины с самого начала войны. В первый день полномасштабного вторжения рф, 24 февраля, подразделение Волка подверглось массированному обстрелу. Российские захватчики накрыли позиции пограничников огнем из реактивной артиллерии и минометов. Тогда из 11 единиц военной техники уцелело лишь 4. К сожалению, один боец погиб во время попадания в бронетранспортер. Остальных подчиненных офицеру удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что Волку помогло хорошее знание местности. Полевыми тропами он вывел солдат буквально из-под носа оккупантов, которые вели обстрел. Благодаря четкому руководству и планированным действиям офицера украинским военным удалось обойти захватчиков и дойти к своим.

Сейчас Волк несет службу в одном из подразделений, которое защищает нашу страну на южном направлении. Он абсолютно уверен в том, что победа будет на Украиной, потому что они борются за свою свободу, свою землю, своих людей и за светлое будущее.

За умелое руководство и спасение жизней военных президент Украины Владимир Зеленский наградил офицера-пограничника медалью "За безупречную службу".

Напомним, Герой Украины, офицер "Азова" Лев Пашко, который был освобожден из плена в конце сентября, сообщил о своей женитьбе. Со своей девушкой украинский воин встречался на протяжении трех лет. В Сети опубликовали фото со свадьбы.