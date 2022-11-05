Отдал жизнь за Украину: в Луганской области погиб доброволец из Тайваня - подробности (фото)

Цзену Шенгуану было всего 25 лет

В Украине продолжаются ожесточенные бои с российскими захватчиками. Ежедневно нашим воинам приходится сражаться за каждый сантиметр украинской земли.

В ходе одного из таких боев погиб доброволец из Тайваня, воевавший за Украину. Об этом сообщил народный депутат Николай Княжицкий.

Как стало известно, 25-летний Цзен Шенгуан получил ранение во время боестолкновения с российскими оккупантам в Луганской области. К сожалению, воина не удалось спасти. Он скончался от потери крови.

Цзен Шенгуан

В комментариях к посту нардепа пользователи Сети почтили память и выразили огромную благодарность полегшему в бою за свободу нашей страны бойцу. Многие отметили, что война, которую развязал путин, привела к тому, что люди с разных уголков мира встали на защиту Украины и готовы отдать за неё жизнь.

Напомним, ранее мы писали о том, что в бою за Украину одномоментно погибли сразу четверо наших бойцов. Минометчики отважно сражались за родину и избавили её от многих захватчиков.

Также мы сообщали о том, что в боях с оккупантами погиб известных футболист Дмитрий Сербин. Мужчина погиб во время того, как совершал героический поступок.