Жизни оборвались одномоментно: Украина потеряла еще четверых своих героев (фото)

Погибшие отправили на тот свет множество захватчиков

В Украине продолжаются ожесточенные бои с армией рф и ежедневно страна теряет своих лучших сыновей и дочерей. Об одной из таких трагических историй написал бывший журналист Мирослав Откович, который сейчас воюет на фронте в рядах ВСУ.

На своей странице в Facebook Откович сообщил о гибели побратимов. Четверо минометчиков погибли во время выполнения боевого задания. Мужчины в этот момент находились в машине.

Журналист рассказал, как еще недавно с Игорем Пузановским, Сергеем Ковальчуком, Александром Фешиным и Александром Демченко делили хлеб и воду, а также уничтожали захватчиков. А теперь героев не стало.

У всех погибших были разные характеры, однако объединял их высокий уровень профессионализма, с помощью которого бойцы избавили страну от многих захватчиков.

"Мы отличаемся от орков прежде всего человечностью. Способностью чтить память наших воинов. Месть обязательно будет. Но еще мы можем позаботиться об их семьях: женщинах, детях, стариках. Чтобы каждый, кто на фронте знал – в случае смерти о его семье позаботятся", — Откович.

На фронте погибли четверо воинов ВСУ

Ранее "Телеграф" рассказывал историю семьи Сакаль из Львовской области, которая потеряла на войне с Россией обоих сыновей. Парни ушли на фронт добровольцами.

Также "Телеграф" сообщал о том, что на фронте героически погиб известный футболист и кардиохирург Дмитрий Сербин. Мужчина был убит во время того, как выносил раненого с поля боя.