Выполняя боевое задание, погиб украинский морпех-тяжелоатлет

Спортсмен отдал жизнь за родину

На войне против российских оккупантов погиб мастер спорта по тяжелой атлетике Валентин Коноводов. К сожалению, это не первый спортсмен, отдавший жизнь за родину.

Об этом сообщает сайт "Ангелы спорта". После начала полномасштабного вторжения рф Валентин вернулся из-за границы защищать Украину, где ему предложили службу в силах специальных операций.

24-летний Валентин, служивший в морской пехоте, погиб в Херсонской области, во время выполнения боевого задания. Героя провели в последний путь в июне в городе Здолбунов (Ровенская область). У него осталась жена.

Защитник с детства любил спорт, занимался тяжелой атлетикой в ​​Киеве. Получил звание мастера спорта, не раз становился победителем Всеукраинских соревнований. Позже решил попробовать себя в греплинге и джиу-джитсу.

Ранее "Телеграф" сообщал о гибели на фронте чемпиона мира по хортингу Валерия Скоренцова. Кроме того, в бою под Сватово (Луганская область) оккупанты убили в бою известного тренера по самбо Игоря Чечинова.