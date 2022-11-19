Ночная атака россиян, взрыв дома в рф и скандал с расстрелом военнопленных: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали важные события, которые вы могли пропустить

Пока украинцы страдают из-за регулярных отключений света (а некоторые даже протестуют в блекауте по объективным на то причинам), в мире продолжает происходить немало важного и интересного. Политики пытаются решить сложные вопросы с помощью дипломатии, оккупанты вновь атакуют мирные украинские города, а ВСУ по-прежнему планомерно уничтожают захватчиков, пришедших на украинскую землю с нехорошими намерениями.

Самые горячие события ночи с 18 на 19 ноября "Телеграф" специально собрал в одном материале. Все для того, чтобы вы не пропустили ничего важного за то время, пока ночью отдыхали.

Ночная атака на Запорожье

После десяти вечера в Запорожье прогремело несколько взрывов. Как отметил глава ОВА Александр Старух, оккупанты накрыли областной центр ракетами, был поврежден объект промышленной инфраструктуры.

Информацию подтвердил и секретарь горсовета Анатолий Куртев, который заявил, что по городу ударили минимум пятью ракетами. На месте прилета случился пожар и обвал здания, разбором завалов занимались спасатели.

Момент прилета в Запорожье

Повреждения были весьма масштабными — пострадало несколько жилых домов, также половина одного из районов города временно осталась без тепла. И это — в преддверии сильных холодов.

О пострадавших пока ничего неизвестно, информация уточняется.

Взрыв газа на Сахалине

На российском полуострове Сахалин произошло крупное ЧП. Одна из многоэтажек в поселке Тымовском обрушилась после мощного взрыва. Причиной инцидента уже назвали взрыв газового баллона, который находился на балконе в одной из квартир.

Взрыв дома на Сахалине

Отмечается, что взрывная волна была столь сильной, что разрушила целый подъезд. На данный момент известно о минимум одном погибшем и девяти пострадавшим. Разбор завалов продолжается, как и горение в некоторых частях обрушившегося дома. Добавим, что ЧП произошло около 5 утра по Киеву (час дня по местному времени).

США вновь рассуждает о переговорах с рф

Тема переговоров с россией — по-прежнему волнует западных политиков. Однако теперь слегка в ином ключе. Так, по мнению представителя Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, США поддерживает дипломатическую развязку войны в Украине, но решение садиться за стол переговоров нужно принимать только официальному Киеву. Если говорить о конкретных личностях, то такую "честь" возлагают на президента Владимира Зеленского.

"Никто в США не толкает, не склоняет и не подбивает его [Зеленского] к переговорам", — заверил Кирби.

рф истерит из-за якобы убитых военнопленных

Россияне массово бьются в истерике из-за видео, у которого отсутствует полноценный контекст. Главными его героями являются российские солдаты, сдающиеся в плен, и воины ВСУ. Согласно утверждениям российских властей, украинские защитники "жестоко расстреляли" готовых сложить оружие противников.

Всего видеозаписей две, для удобства их уже собрали в одну большую. На ней четко видно, как изначально россияне действительно сдаются в плен людям в пикселе и с автоматами. В конце видно, как из дома, откуда шли пленные, выходит еще один человек (предположительно, российский военный) и открывает стрельбу. Вторая часть видео — тела уже якобы мертвых оккупантов, которые напоминают тех, кто прежде сдавался в плен. Пропагандисты доказывают, что это произошло в Макеевке, что на Луганщине.

Отметим, что информации о том, что произошло в промежутке между двумя видео, нет. Как отсутствует и официальное подтверждение от украинских защитников, что подобные инцидент имел место быть. Зато российские пропагандисты и политики уже требуют разобраться с ВСУ, привлечь "ответственных" к смертной казни и т.п.

Успехи на юге

В оперативном командовании "Юг" отчитались о большой победе, которую ВСУ получили на данном направлении. Кинбурнская коса, которая по-прежнему еще остается частично под контролем оккупантов, была слегка "подчищена" от вражеских солдат и техники. Так, накануне ВСУ удалось ударить по одному из пунктов базирования противника, откуда обстреливались зерновые баржи и портовые буксиры в Днепро-Бужском лимане. Сообщается, что уничтожено не только саму базу, но два броневика и семеро российских солдат.

За остальными событиями дня в Украине вы можете оперативно следить в нашем текстовом онлайне: Война — день 269: оккупанты заливают кровью Донбасс и продолжают ракетный террор Украины