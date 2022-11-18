В Одессе люди перекрыли дорогу из-за перебоев с электричеством: в сети нашли и "зраду", и конспирологию

Разблокировать улицу пришлось правоохранителям

На фоне постоянных ракетных ударов россиян по объектам энергетической инфраструктуры, украинские энергетики делают все возможное, чтобы жители нашей страны получали необходимое электричество. Впрочем, это не помешало некоторым жителям Одессы выйти на протесты из-за перебоев со светом.

Видеозаписи с места события разлетелись по местным телеграм-каналам, однако после этого появились и другие версии возникновения немногочисленных протестов. По данным "Одесса Info", акция началась возле Вузовской Таврии, где люди перекрыли дорожное движение.

"Так происходит, когда света нет четверо суток", — заявила автор одного из видео.

После вмешательства полиции дорога была разблокирована, но митингующие переместились на 5 станцию.

Когда событие получило огласку, в местных каналах объяснили, что на самом деле причина недовольства не в отключениях света в целом, а в одном конкретном микрорайоне, в котором семь многоэтажек находятся без света несколько суток, несмотря на то, что остальные дома получают электричество по графику.

Также появились объяснения, что по городу электричество подают неравномерно, а местные элиты и вовсе без света не остаются.

Вместе с тем в откровенно пророссийских каналах решили подлить масла в огонь и заявили, что якобы Одесса сидит без света потому что все электричество идет во Львов и Киев, что конечно же не соответствует действительности.

Естественно без внимания сети инцидент не остался, а некоторые напомнили, что сейчас Украина переживает тяжелые времена и ругать электриков не стоит.

Как сообщалось ранее, по информации правительства Украины ракетные удары россии вывели из строя примерно половину всей энергосистемы из-за чего для стабилизации ситуации нашей стране необходима помощь западных партнеров.