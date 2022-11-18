В Одесі люди перекрили дорогу через перебої з електрикою: у мережі знайшли і "зраду", і конспірологію

Розблоковувати вулицю довелося правоохоронцям

На тлі постійних ракетних ударів росіян по об’єктах енергетичної інфраструктури українські енергетики роблять усе можливе, щоб жителі нашої країни отримували необхідну електрику. Втім, це не завадило деяким мешканцям Одеси вийти на протести через перебої зі світлом.

Відеозаписи з місця події розлетілися місцевими телеграм-каналами, проте після цього з’явилися й інші версії виникнення нечисленних протестів. За даними "Одеса Info", акція розпочалася біля Вузівської Таврії, де люди перекрили дорожній рух.

"Так відбувається, коли світла немає чотири доби", — заявила автор одного з відео.

Після втручання поліції дорогу було розблоковано, але мітингувальники перемістилися на 5 станцію.

Коли подія набула розголосу, у місцевих каналах пояснили, що насправді причина невдоволення не у відключеннях світла в цілому, а в одному конкретному мікрорайоні, в якому сім багатоповерхівок знаходяться без світла кілька діб, попри те, що решта будинків отримує електрику за графіком.

Також з’явилися пояснення, що по місту електрику подають нерівномірно, а місцеві еліти зовсім без світла не залишаються.

Водночас у відверто проросійських каналах вирішили підлити олії у вогонь і заявили, що нібито Одеса сидить без світла, бо вся електрика йде до Львова та Києва, що звичайно ж не відповідає дійсності.

Звичайно без уваги мережі інцидент не залишився, а деякі нагадали, що зараз Україна переживає важкі часи і лаяти електриків не варто.

Як повідомлялося раніше, за інформацією уряду України ракетні удари росії вивели з ладу приблизно половину всієї енергосистеми, через що для стабілізації ситуації нашій країні необхідна допомога західних партнерів.