"Ядерный шантаж не помеха": генерал назвал четкие сроки освобождения Крыма и окончания войны

Ядерный шантаж путина украинцев уже не остановит, несмотря на все трудности, они будут идти вперед к полной победе

Вооруженные силы Украины могут завершить войну с россией уже к концу весны 2023 года. Что касается возвращения Киева в переговорный процесс с москвой, то он вероятен только в случае полного ухода оккупационного войска с украинских территорий.

Соответствующую информацию сообщил заместитель украинского министра обороны, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов, подчеркнув, что у ВСУ есть все шансы освободить оккупированный россией Крым до текущего года.

"Внутри украинского общества есть решение, что мы идем до конца ", — пояснил он, добавив, что украинцы, несмотря на любые трудности, не будут переставать бороться за свои территории и даже ядерные угрозы со стороны россии им не помеха.

Что касается прогнозов генерала по применению агрессором "ядерки" против Украины, то он считает такую вероятность крайне низкой.

Он также добавил, что успех ВСУ в достижении других целей, например возвращение крымского полуострова в состав Украины, это лишь вопрос времени.

Генерал предполагает, что в этом может помочь так называемый "черный лебедь" — что-то непредсказуемое — что произойдет в дальнейшем в россии. Это может привести к внезапному краху режима путина.

"Я думаю, что россия может столкнуться с черным лебедем в своей стране, внутри страны и это может способствовать нашему успеху с Крымом", — подытожил Гаврилов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что генерал Бена Ходжеса прогнозы Гаврилова разделяет. По его мнению, Украина уже в ближайшее время может деоккупировать Крым и завершить войну с россиянами.