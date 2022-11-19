Оккупанты стягивают войска в Новоайдар: актуальные карты боев в Украине

Оккупанты укрепляют линии обороны

Россияне усиливают тыловые части в Луганской области. Они пытаются вернуть утраченные позиции на фоне продолжающихся контрнаступательных действий украинской армии на линии Сватово-Кременная.

Как отмечают в Институте изучения войны, враг не останавливает атаки в Донецкой области. На юге Украины ситуация сложная, россияне опасаются, что Силы обороны продолжат контрнаступление.

Украинские военные тем временем проряжают ряды оккупантов. Враг отводит силы на восток от Днепра, в зону, где артиллерия не достает.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Российские войска после отступления с Херсона пополняют тыловые части в Луганской области (переведены в Новоайдар в 55 км от Кременной). Бои на этом направлении идут к северо-западу от Сватово (Стельмаховка, Новоселовское, Куземовка), а также юго-восточнее Кременной.

Карта боев на линии Сватово-Кременная

В Донецкой области оккупанты продолжают атаковать в районе Бахмута, Авдеевки, на западе региона. Уже несколько месяцев они пытаются продавить украинскую оборону на этом направлении. В российском мо заявили про захват Опытного в 4 км от Авдеевки. Село находится в зоне активных боевых действий и подтвердить или опровергнуть это заявление пока нельзя. На западе области есть подтверждение геолокацией продвижения россиян на запад в сторону Первомайского. Бои идут в районе Угледара.

Карта боев в Донецкой области

В Херсонской области враг готовит оборону на левом берегу Днепра. Они отходят от береговой линии и депортируют местных жителей, перевозят медоборудование из Новой Каховки в Крым. Обстрелы правобережной части области продолжаются.

Украинские военные в долгу не остаются и наносят удары по российским объектам на юге Украины. Так, на Кинбурнской косе попали в сосредоточение живой силы, вооружения, техники врага. Как отмечают в ОК "Юг", именно оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи на Днепро-Бужском Лимане.

Снимок Кинбурнской косы

Эксперты отмечают, что российское руководство обеспокоено дальнейшим контрнаступлением на юге Украины — они строят рубежи в Запорожской области, северном Крыму. Враг все больше надеется на линии снабжения в этом районе через Мелитополь после взрыва на Крымском мосту. Его не могут отремонтировать полноценно до сих пор.

Карта контрнаступления в Херсонской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по словам эксперта Александра Коваленко, при максимальных оценках дальности, украинская артиллерия может держать под огневым контролем сухопутный путь в Крым. По более сдержанным средним оценкам, глубина огневого контроля — 10-20 км.