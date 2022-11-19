Оккупанты стягивают войска в Новоайдар: актуальные карты боев в Украине
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Оккупанты укрепляют линии обороны
Россияне усиливают тыловые части в Луганской области. Они пытаются вернуть утраченные позиции на фоне продолжающихся контрнаступательных действий украинской армии на линии Сватово-Кременная.
Как отмечают в Институте изучения войны, враг не останавливает атаки в Донецкой области. На юге Украины ситуация сложная, россияне опасаются, что Силы обороны продолжат контрнаступление.
Украинские военные тем временем проряжают ряды оккупантов. Враг отводит силы на восток от Днепра, в зону, где артиллерия не достает.
Восток Украины
Российские войска после отступления с Херсона пополняют тыловые части в Луганской области (переведены в Новоайдар в 55 км от Кременной). Бои на этом направлении идут к северо-западу от Сватово (Стельмаховка, Новоселовское, Куземовка), а также юго-восточнее Кременной.
В Донецкой области оккупанты продолжают атаковать в районе Бахмута, Авдеевки, на западе региона. Уже несколько месяцев они пытаются продавить украинскую оборону на этом направлении. В российском мо заявили про захват Опытного в 4 км от Авдеевки. Село находится в зоне активных боевых действий и подтвердить или опровергнуть это заявление пока нельзя. На западе области есть подтверждение геолокацией продвижения россиян на запад в сторону Первомайского. Бои идут в районе Угледара.
В Херсонской области враг готовит оборону на левом берегу Днепра. Они отходят от береговой линии и депортируют местных жителей, перевозят медоборудование из Новой Каховки в Крым. Обстрелы правобережной части области продолжаются.
Украинские военные в долгу не остаются и наносят удары по российским объектам на юге Украины. Так, на Кинбурнской косе попали в сосредоточение живой силы, вооружения, техники врага. Как отмечают в ОК "Юг", именно оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи на Днепро-Бужском Лимане.
Эксперты отмечают, что российское руководство обеспокоено дальнейшим контрнаступлением на юге Украины — они строят рубежи в Запорожской области, северном Крыму. Враг все больше надеется на линии снабжения в этом районе через Мелитополь после взрыва на Крымском мосту. Его не могут отремонтировать полноценно до сих пор.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что по словам эксперта Александра Коваленко, при максимальных оценках дальности, украинская артиллерия может держать под огневым контролем сухопутный путь в Крым. По более сдержанным средним оценкам, глубина огневого контроля — 10-20 км.