Усилия россиян тщетны: в Британии оценили прогресс восстановления Крымского моста

Ремонтные работы на Керченском мосту продолжаются, но вряд ли будут закончены в обозначенный срок

Крымский мост, который был частично разрушен в результате мощного взрыва в начале октября, активно восстанавливают. Россияне уже отчитались о доставке первого из четырех пролетов, которыми планируют заменить обвалившиеся участки пути. При этом в Минобороны Великобритании считают, что все планы российских оккупантов насчет быстрого ремонта переправы слишком переоценены, а сам мост не заработает полноценно до обозначенного в перспективе сентября 2023 года.

Об этом шла речь в свежей сводке иностранного ведомства 8 ноября, опубликованной в Twitter. Как отмечают британцы, на дальнейшие работы на мосту значительно будут влиять погодные условия. Разумеется, что они серьезно зависят от наступающей зимы — низкие температуры негативно влияют на качество материалов и скорость самих рабочих.

На данный момент на мосту заменяют лишь первый из четырех полностью обрушившихся пролетов. Остальные три россияне клятвенно обещали поставить до декабря 2022 года, однако это вряд ли будет возможным.

"На брифинге, предоставленному президенту путину, было обозначено, что работы на другой проезжей части вызовут нарушения дорожного движения до марта 2023 года", — пишут в британском Минобороны.

Также представители ведомства отмечают, что у россиян могут наблюдаться и проблемы в восстановлением железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. напомним, сейчас там открыта всего одна колея, движение по ней сильно ограничено.

Британская разведка подчеркивает: такие разрушения не только помешали армии рф благополучно доправлять дополнительные грузы на оккупированные территории, но и значительно нарушили планы насчет вероятного отступления через Крым. В совокупности с недавней атакой на корабли в Севастополе это все очень мешает Кремлю рисовать картину успехов на войне в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о наиболее топовой "бавовне", что случилась на Крымском полуострове с 24 февраля 2022 года.