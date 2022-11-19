Встречали с цветами: в Херсон прибыл первый за время войны пассажирский поезд (видео)

Всего отправиться в путешествие рискнули две сотни пассажиров

Херсон, который постепенно восстанавливается после длительного пребывания в российской оккупации, стал еще на шаг ближе к восстановлению нормальной мирной жизни под украинским флагом. В субботу, 19 ноября, на перрон главного вокзала города прибыл первый пассажирский поезд за время полномасштабной войны с россией. Всего в Херсон решили приехать 200 человек — все они приобрели так называемый билет "К Победе" в рамках одной из благотворительных акций "Укрзализныци".

Подробности события сообщают корреспонденты "Суспільного", передает "Телеграф". Стоит отметить, что первый рейс осуществлялся с Киева, поезд отправился в путь поздней ночью 18 ноября.

Сам прибывший состав выглядит необычно, ведь он является "Поездом к Победе". Каждый из его вагонов расписан различными украинскими художниками. Этот проект был реализован в рамках инициативы UNITED 24.

Стоит отметить, что железнодорожники позаботились о безопасности на случай чрезвычайных ситуаций. Несмотря на тщательную проверку местности, на пути следования поездов могут оставаться российские "сюрпризы" — мины и другая взрывчатка. На этот случай к главному вагону, в котором находится машинист, прикрепили еще два спереди. Саму же "морду" тепловоза защитили от осколков с помощью специальных металлических пластин.

Радостные жители Херсона массово встречали "победный поезд". На видео хорошо слышны аплодисменты и радостные возгласы, также у людей можно увидеть украинские флаги и цветы.

Согласно данным "Укрзализныци", движение поезда будет регулярным. В Херсон он будет ехать по парным числам, а в Киев — по непарным.

Добавим, что вместе с пассажирским составом поезд должен был привезти еще и почтовый вагон от "Укрпошты". В нем — продукты, пресса и посылки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как самые маленькие херсонцы пытаются восстановиться после оккупации и почему наследуют украинских защитников.

Также наш корреспондент запечатлел, как выглядят брошенные россиянами позиции в освобожденном Херсоне. Журналистам показали и настоящий склад ворованной сантехники, и несколько пыточных камер.