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Зустрічали з квітами: до Херсона прибув перший за час війни пасажирський потяг (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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До звільненого міста приїхав знаменитий "Потяг до Перемоги" Новина оновлена 19 листопада 2022, 11:10
До звільненого міста приїхав знаменитий "Потяг до Перемоги". Фото Суспільне Херсон

Усього вирушити в подорож ризикнули дві сотні пасажирів

Херсон, який поступово відновлюється після тривалого перебування у російській окупації, став ще на крок ближчим до відновлення нормального мирного життя під українським прапором. У суботу, 19 листопада, на перон головного вокзалу міста прибув перший пасажирський потяг під час повномасштабної війни з рф. Загалом до Херсона вирішили приїхати 200 осіб — усі вони придбали так званий квиток "До Перемоги" в рамках однієї з благодійних акцій "Укрзалізниці".

Подробиці події повідомляють кореспонденти "Суспільного", передає "Телеграф". Варто зазначити, що перший рейс здійснювався з Києва, поїзд рушив у дорогу пізної ночі 18 листопада.

Сам склад, що прибув, виглядає незвичайно, адже він є "Потягом до Перемоги". Кожен із його вагонів розписаний різними українськими художниками. Цей проєкт було реалізовано у рамках ініціативи UNITED 24.

Варто зазначити, що залізничники подбали про безпеку на випадок надзвичайних ситуацій. Попри ретельну перевірку місцевості на шляху слідування поїздів можуть залишатися російські "сюрпризи" — міни та інша вибухівка. На цей випадок до головного вагона, в якому перебуває машиніст, прикріпили ще два попереду. Саму ж "морду" тепловоза захистили від уламків за допомогою спеціальних металевих пластин.

Радісні мешканці Херсона масово зустрічали "переможний потяг". На відео добре чути оплески та радісні вигуки, також у людей можна побачити українські прапори та квіти.

За даними "Укрзалізниці", рух поїзда буде регулярним. До Херсона він їхатиме парними числами, а до Києва — непарними.

Додамо, що разом із пасажирським потягом поїзд мав привезти ще й поштовий вагон від "Укрпошти". У ньому — продукти, преса та посилки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як найменші херсонці намагаються відновитися після окупації і чому успадковують українських захисників.

Також наш кореспондент відобразив, як виглядають кинуті росіянами позиції у звільненому Херсоні. Журналістам показали і справжній склад краденої сантехніки, і кілька камер.

Теги:
#Поїзд #Херсон #Укразалізниця