Маленькі, а вже захисники: діти охороняють порядок у звільненому Херсоні (відео)

Є віра у світле майбутнє України, коли дивишся на таких дітей

Довгі вісім місяців Херсон був у російській окупації, і коли Збройні сили України повернулися до міста, цьому раділи не лише дорослі, а й діти.

А група юних сміливців об’єдналася, щоб у міру можливостей допомагати правоохоронцям та військовим підтримувати порядок у місті. Кореспондентові "Телеграфа" Яну Доброносову вдалося поспілкуватися з ними.

Років двадцять тому такі хлопці могли б на вулицях грати у "Бригаду" за мотивами популярного тоді бандитського серіалу, проте у 2022 році реалії життя в Україні зовсім інші, — діти в ранньому віці вже розуміють, ким бути добре, а ким погано, та ігри у них відповідні.

Так, на вулицях Херсона можна зустріти групу юних українців із патріотичними шевронами та пов’язками кольорів прапора України, — у одного з них є навіть "автомат".

Ось так виглядає ця група юних патріотів

"СБУ та поліції допомагаємо. Машини на дорозі перевіряли, блокпост робили", — діляться юні захисники.

Хлопці розповідають, що дуже чекали на повернення Херсона під контроль України, і дізналися про звільнення міста, коли на вулицях з’явилося багато машин на українських номерах.

За їхніми словами, у них вдома немає світла та води, але вони все одно щасливі: "Ми віримо, що наші бійці все зроблять".

Як повідомляв "Телеграф", раніше інший юний житель Херсона розповів, як дітей розчарували російські військові.