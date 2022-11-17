Маленькие, а уже защитники: дети охраняют порядок в освобожденном Херсоне (видео)

Есть вера в светлое будущее Украины, когда смотришь на таких детей

Долгих восемь месяцев Херсон был в российской оккупации, и когда Вооруженные силы Украины вернулись в город, этому радовались не только взрослые, но и дети.

А группа юных смельчаков объединилась, чтобы по мере возможностей помогать правоохранителям и военным поддерживать порядок в городе. Корреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову удалось пообщаться с ними.

Лет двадцать назад такие парни могли бы на улицах играть в "Бригаду" по мотивам популярного тогда бандитского сериала, однако в 2022 году реалии жизни в Украине совсем другие, — дети в раннем возрасте уже понимают, кем быть хорошо, а кем плохо, и игры у них соответствующие.

Так, на улицах Херсона можно встретить группу юных украинцев с патриотическими шевронами и повязками цвета флага Украины, — у одного из них есть даже "автомат".

Вот так выглядит эта группа юных патриотов

"СБУ и полиции помогаем. Машины на дороге проверяли, блокпост делали", — делятся юные защитники.

Парни рассказывают, что очень ждали возвращения Херсона под контроль Украины, и узнали об освобождении города, когда на улицах появилось много машин на украинских номерах.

По их словам, у них дома нет света и воды, но они все равно счастливы: "Мы верим, что наши бойцы все сделают".

Как сообщал "Телеграф", ранее другой юный житель Херсона рассказал, как детей разочаровали российские военные.