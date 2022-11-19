Теряют личный состав сотнями: ВСУ кроют россиян огнем по всем направлениям фронта

Оккупантов, пришедших на украинскую землю, ждет либо бегство, либо смерть

Украинские военные сдерживают полномасштабную навалу российской армии уже 269-й день подряд. Несмотря на грандиозный прорыв на Херсонском направлении, на фронте все равно остается немало горячих точек, в том числе и на юге страны. Однако россиян методично уничтожают, нанося точные удары по их расположениям личного состава и техники.

Так, по данным Генштаба ВСУ на утро 19 ноября, только в районе Майорска за неделю удалось увеличить количество "трехсотых" россиян до пяти сотен. Многие из получивших ранение врагов являются "свежей кровью" — новыми мобилизованными солдатами.

Как отмечают наши защитники, особо неудачным для противника стал период из 10 по 16 ноября. Раненых солдат российская армия свозит во временно оккупированную Горловку, заполняя ими местные больницы.

Более свежими потерями могут "похвастаться" россияне на юге Украины. Так, благодаря точному удару по сосредоточию сил оккупантов под Михайловкой Скадовского района враг потерял до 40 человек погибшими. Еще около семидесяти получили ранения различной тяжести. Отметим, что те солдаты, которые ранят на Херсонщине, чаще всего вывозят на лечение в Крым.

При этом, несмотря на большие потери, россияне все равно продолжают давить на Донбассе, держа отдельные населенные пункты под постоянным артиллерийским и не только огнем. Об этом свидетельствуют актуальные карты боев в Украине, составленные аналитиками Института изучения войны (США).

Впрочем, как уже писал "Телеграф", пушечное мясо для россиян вскоре составит значительную проблему — из-за "мобилизации" в тюрьмах значительно сократилось количество заключенных.