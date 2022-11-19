Не хватает даже "пушечного мяча": в рф резко сократилось количество осужденных в тюрьмах

Около 30 тысяч зеков отправились на фронт, чтобы стать мишенью для украинских пуль и снарядов

Благодаря стараниям "кремлевского фюрера" владимира путина число заключенных в мужских колониях рф начало резком сокращаться в последние месяцы.

Об этом пишет "Медиазона".

Издание приводит шокирующие цифры: в сентябре и октябре 2022 года количество заключенных в российских исправительных колониях сократилось на 23 тысячи человек, что является рекордом с 2010 года. Даже самые большие амнистии освобождали меньшее число россиян за столь короткое время.

Так, весной 2015 года, когда в россии провели амнистию к 70-летию Победы, число заключенных сократилось за два месяца приблизительно на 15 тысяч. Второе сопоставимое сокращение тюремного населения — на 17 тысяч человек — произошло в начале 2020 года. Во время первой волны коронавируса российские суды стали выносить меньше приговоров, в том числе с назначением реального срока.

Количество осужденных в рф

Но в 2022 году госдума не объявляла амнистию и не принимала законы, которые должны были облегчить участь заключенных.

Неужели огромное количество россиян исправились и стали вести праведный образ жизни, выйдя из тюрьмы? Конечно же, это не так.

"Сокращение тюремного населения происходит на фоне вербовки заключенных для участия в войне в отрядах "ЧВК Вагнера", которые целиком существуют вне правового поля", — отмечает издание.

Все дело в том, что в 2022 году в рф появился человек, который обещает свободу в обмен на участие в войне против Украины — это евгений пригожин, который вербует осужденных в "ЧВК Вагнера".

Близкий к путину бизнесмен и основатель "ЧВК Вагнера" обещает осужденным, что после полугода участия в боевых действиях они будут помилованы. Для помилования заключенного необходим указ президента России — за время войны не появился еще ни один такой документ, хотя они могут быть непубличными.

Неясно, как оформлено участие заключенных в "ЧВК Вагнера" с юридической точки зрения. Предположительно, тех, кто согласился, по бумагам переводят в колонии в Ростовской области; как ФСИН объясняет их дальнейшее отсутствие в месте заключения, неясно. Родственникам завербованных отвечают, что их местонахождение — это секретная информация. Также неизвестно, как оформляют тех, кто погиб на войне.

Число в 23 тысячи пропавших заключенных в целом совпадает с оценкой основательницы "руси сидящей" Ольги Романовой: по ее подсчетам, к концу октября число завербованных "ЧВК Вагнера" перевалило за 20 тысяч, а к середине ноября — за 30 тысяч.

Напомним, что среди тех, кто соглашается воевать против Украины, в большинстве — убийцы, насильники, продавцы наркотиками. Поэтому их смерть вряд ли вызовет беспокойство у родственников или правозащитников.