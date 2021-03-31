Зеки через "Новую почту" обманули несколько сотен коммерсантов на более чем 1млн грн: раскрыта схема

Специалисты по кибербезопасности СБУ разоблачили организованную группировку, которая похищала деньги граждан через несанкционированное вмешательство в электронную систему частного почтового оператора, при этом часть средств перечислялась представителям российского криминалитета.

Об этом сообщает в среду, 31 марта, спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в соцсети Facebook.

"По предварительным данным, злоумышленники обманули несколько сотен коммерсантов на общую сумму более 1 млн грн", - написал он.

Представитель СБУ рассказал, что незаконную схему организовали двое уголовников, отбывающих наказание в одной из исправительных колоний в Сумской области. К противоправной деятельности они привлекли нескольких бывших осужденных и их родственников.

(Оперативное видео СБУ)

По версии следствия, злоумышленники заказывали у предпринимателей товары широкого потребления от имени вымышленных лиц. Доставка должна была происходить через частного почтового оператора с оплатой после получения посылки. Затем мошенники звонили продавцам, представляясь работниками почты, и выспрашивали у них коды доступа к личным кабинетам в электронном приложении оператора. Поводом было якобы желание "клиента" оформить адресную доставку заказа.

После получения кодов мошенники "подвязывали" к электронным кабинетам номера собственных банковских карт и присваивали часть денег, которые поступали от продаж.

"По оперативной информации, часть средств злоумышленники через электронные системы перечисляли на нужды организованных преступных группировок из РФ", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства правоохранители провели 24 обыска по месту жительства и наказания злоумышленников в Харькове и Сумах.

Вместе с тем, как уточняет Telegram-канал "ТипичнОЕ ХТЗ Харьков", члены ОПГ делали заказ через сервис объявлений OLX.ua или Prom.ua на "Новую почту" несуществующего человека, после чего жертве звонил якобы оператор и говорил, что клиент поменял доставку на адресную и нужно это подтвердить через код.

(видео с Telegram-канала "ТипичнОЕ ХТЗ Харьков")

"Схема работала под интернет-магазины, с высоким товарооборотом. В рамках дела документируется более 1 млн грн ущерба. Деятельность группы координировалась с территории 116 исправительной колонии. Зеки уже подыскивали себе недвижимость, когда выйдут на свободу", - говорится в сообщении.

(видео с Telegram-канала "ТипичнОЕ ХТЗ Харьков")

Как сообщал "Телеграф", мошенники в Украине активно осваивают интернет. Добрались они и до facebook messenger, через который пытаются получить деньги с доверчивых граждан.

Также недавно правоохранители выявили промышлявшую на территории Украины, которая зарабатывала на "липовых" сделках по купле-продаже различных активов.

Кроме того в Украине работала финансовая пирамида, жертвами которой стали около 55 тысяч вкладчиков.