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Четверо украинцев создали "пирамиду", обманув 55 тысяч вкладчиков на 150 млн грн (фото, видео)

Четверо украинцев создали "пирамиду", обманув 55 тысяч вкладчиков на 150 млн грн (фото, видео)
Обновлено 12:58 Сегодня Телеграф

В Украине работала "липовая" финансовая пирамида, жертвами которой стали около 55 тысяч вкладчиков. Каждый из обманутых украинцев, покупая сертификаты для участия в пирамиде, лишились от трехсот до 300 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Эту масштабную аферу организовали четверо мужчин в возрасте от 26-ти до 43-х годов. Фигуранты образовали собственный вебсайт, где предлагали вкладчикам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси.

"Для инвестирования граждане покупали сертификаты стоимостью от трехсот до 300 тысяч гривен. Организаторы обещали ежедневную прибыль (более 350% годовых) от стоимости сертификатов в виде внутренней валюты", - рассказали в ведомстве.

Полиция раскрыла масштабную финансовую пирамиду в Украине

Стоит отметить, что внутреннюю валюту фигуранты предлагали конвертировать в криптовалюту, но из-за технических характеристиках сайта вывести прибыль было невозможно. Кроме этого, цена на криптовалюту была ниже в более чем в 100 раз от той, которую называли организаторы  изначально.

"В мошенническую финансовую пирамиду инвестировали деньги более 55 000 граждан. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 миллионов гривен", - уточнили полицейские.

Мошенникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине тысячи людей стали жертвами финансовой пирамиды, замаскированной под ювелирную компанию.

Также в Украине действовала мошенническая схема по "компенсации" за участие в "МММ", где требуют уплаты "налога".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 273

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Мошенники, Финансовые пирамиды, Украины, Аферы.
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