"Зеков" и вместе с остальными кидают на фронт

Российское командование продолжает забрасывать Украину своими солдатами. Причем не только из профессиональной армии, но и завербованных заключенных из колоний. Так на Херсонском направлении накануне взяли в плен первого такого "вагнеровца".

По данным Генштаба ВСУ, представители ЧВК продолжают вербовку среди заключенных колоний в Ульяновске — областном центре рф на берегу Волги. Среди тех, кто соглашается воевать против Украины, в большинстве — убийцы, насильники, продавцы наркотиков.

Повод для пополнения потерь есть — украинские военные регулярно ликвидируют склады боеприпасов и военной техники оккупантов. На Луганщине в местную больницу в Голубовке доставили около сотни раненых за сутки, для помощи им прибыли несколько хирургических брига из Луганска и Кадеевки.

На Херсонщине ситуация для врага не лучше. Как сообщил глава ГУР Кирилл Буданов, враг направляет на Херсон недавно мобилизованных, в попытке усилить оборону. Их могут использовать как пушечное мясо. Это подтверждают и российские СМИ — все чаще всплывают истории, когда мобилизированные в конце сентября мужчины уже 5-7 октября погибли в Херсонской области. Якобы учебная подготовка длилась неделю. Они были из Красноярского края — лидера по количеству уничтоженных мобилизированных.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидерство по количеству официально подтвержденных похоронок в россии держит Краснодарский край. Россиянам за мертвых родственников обещают по миллиону рублей.