Остатки лучших вояк: на Луганщину перебрасывают российских десантников из-под Херсона

Рассчитывать на новомобилизованных солдат военному руководству рф не стоит

Российские оккупанты на Донбассе пытаются перегруппировываться, чтобы хоть как-то задержать украинское контрнаступление. Так, в Луганской области были замечены отдельные подразделения, состоящие из российских десантных войск. Они действительно умеют воевать, а потому могут представлять собой некую опасность для украинских защитников. Их, к слову, перебросили сюда с Херсонского направления после позорного бегства армии рф с правобережья.

Информацию о передислокации войск в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает "Телеграф". Он отмечает, что эти десантники, побывавшие под Херсоном, имеют значительную боевую подготовку. Однако они являются едва ли не последними представителями своего рода, ведь большинство их собратьев уже погибли на поле боя.

"Это остатки лучших вояк рф, ведь остальные — это новомобилизованные, кадыровцы и вагнеровцы, которых пригожин понабирал по тюрьмам", — отметил чиновник.

По его мнению, несмотря на попытки россиян усилить оборону на Луганском направлении, особой погоды для ВСУ это не сделает. Все, на что способны эти остатки российских десантников, — лишь затормозить украинское наступление. На переход войск противника в контрнаступление рассчитывать не стоит.

К тому же, подчеркивает Гайдай, особой поддержки от мобилизованных в рф гражданских не предвидится.

"Это просто пушечное мясо, — говорит он. — Они не умеют воевать, они сдаются в плен десятками, а погибают сотнями".

Это связано с тем, что большинство завербованных на фронт россиян не проходят нормальной подготовки, да и к условиям войны, которая идет на территории Украины, сложно адаптировать даже бывалых военных.

Ранее мы рассказывали, куда именно россияне могут попытаться перебросить своих десантников. Разобраться в этом вопросе нам помогли свежие карты боевых действий в Украине, презентованные Институтом изучения войны (США).

Также "Телеграф" писал, к чему в россии привела мобилизация заключенных в разных регионах федерации.