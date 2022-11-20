Возможно проникновение: ВСУ заметили подозрительную активность россиян и белорусов на границе

Следует быть готовыми к любым провокациям со стороны врага

После позорной потери Херсона и отступления на левый берег Днепра россияне ищут способы, чтобы получить хотя бы маленькую промежуточную победу. Для этого могут использоваться различные варианты, в том числе и дополнительное наступление со стороны Беларуси. На такую возможность намекает активность российских захватчиков совместно с их белорусскими коллегами в опасной близости от северных украинских границ.

Такую информацию сообщает Генштаб ВСУ в свежей сводке от 20 ноября, передает "Телеграф". Наши военные подчеркивают: на территории Брянской (РБ) и Курской (рф) областей регулярно находятся подразделения вражеских армий. Они удерживаются военным командованием страны-агрессора там для того, чтобы усиливать давление на мирных украинцев.

Сейчас же нельзя исключать вероятный провокации, которые россияне вместе с белорусами могут устроить на государственной границе. Помимо этого в Генштабе отмечают: как с территории рф, так и с Беларуси в Украину могут попытаться проникнуть отдельные диверсионно-разведывательные группы. К такому сценарию следует быть готовыми, чтобы действия противника не застали врасплох.

Отметим, что в случае движения сосредоточия этих сил вперед, под значительной угрозой находятся Сумщина и часть Черниговщины. Именно они и граничат с уже упомянутыми Брянской и Курской областями.

Территория границы, которая может находиться под угрозой проникновения ДРГ

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне совсем недавно получили в подарок от белорусских военных комплекты аптечек. Этот и другие факторы могут указывать на подготовку повторного вторжения с территории РБ в Украину.

Как же наши соотечественники готовятся "встречать" врага в случае вторжения со стороны Беларуси, читайте в нашем материале.