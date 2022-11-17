россия хочет наступать с территории Беларуси: в Генштабе назвали направления

Украинские военные готовы к любому сценарию

После побега оккупантов из Херсона, рф перебрасывает свои войска на другие направления. Также не исключается, что россия может повторить попытки наступления с Беларуси.

Сейчас противник восстанавливает свои войска и боеспособность. Вероятно рф попытается перебросить войска на Донбасс, чтобы установить контроль над Донецкой областью. Также не исключено, что они будут переброшены на луганское и запорожское направления. Об этом на брифинге заявил начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Для врага "вопиющее" важно — это установление контроля над Донецкой областью, он пытается и сейчас осуществлять свои "мечты", — отметил Громов.

Также представитель Генштаба ВСУ не исключает, что враг может попытаться наступать из Беларуси. По его словам, наступательные действия могут проводиться на территорию Черниговской и Сумской областей.

"Но это все у них в планах, и это все уже было в нашей истории, и мы достойно давали отпор", — сказал Алексей Громов.

Напомним, что экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу" о том, при каком условии лукашенко может вступить в войну.