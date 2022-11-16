Лукашенко может вступить в войну при одном условии - прогноз генерала

Экс-глава Внешней разведки Украины рассказал "Телеграфу", к какому сценарию нужно готовиться

На фоне подозрительной активности, которую белорусские и российские военные демонстрируют на полигонах и в районе украинско-российской границы, очередные тревожные вести пришли из Республики Беларусь (РБ). Как сообщает Минобороны РБ, с середины ноября до конца текущего года военкоматы сверят учетные данные у всех без исключения военнообязанных, стоящих на воинском учете.

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", готов ли Лукашенко по велению путина, терпящего одно военное поражение за другим, атаковать Украину.

Лукашенко продолжает маневрировать

"Широкомасштабное наступление со стороны РБ с участием именно белорусской армии на данный момент видится как минимальное. Но оно не исключается. Так что мы должны быть готовы и к такому сценарию", – считает генерал Маломуж.

Пока же, по его словам, Лукашенко продолжает маневрировать. Он согласился создать с рф как бы объединенную армию, предоставил полигоны для обучения мобилизованных россиян, аэродромы, боеприпасы, вооружение.

"Мы знаем о постоянном перемещении по территории Беларуси военной техники, о размещении там российской авиации, в том числе носителей ракет типа "Кинжал". Возможно даже размещение там баллистических ракет, в том числе тех модификаций, которые россияне хотят приобрести у иранцев", – рассказывает эксперт.

Так что, отмечает он, Лукашенко демонстрирует реальными действиями полное соучастие в войне против Украины.

"Ведь путин просто слова не принимает – давай, мол, действуй! Но есть грань, которую Лукашенко переходить не хочет, хоть путин его к этому постоянно подталкивает. И грань эта – объединенными российско-белорусскими силами начать наступление на Украину", – поясняет Николай Маломуж.

Для Лукашенко, подчеркивает генерал, такое открытое вступление в войну – огромный риск. И он это понимает. Как понимает и то, что ВСУ – готовы. Что не будет такого наступления, какое россиянам удалось в феврале.

"Мы перекрыли все направления движения (по трассам, в лесах, в болотах), создали несколько линий укреплений, готовы применить мощный артудар. Это не будет прогулкой, как получилось у россиян 24 февраля. Теперь в случае вторжения со стороны Беларуси противника ожидает тотальное уничтожение", – предупреждает экс-глава Внешней разведки Украины.

В Беларуси видят, что путин проигрывает

По словам генерала, те маневры, которые с весны проводят белорусы и россияне рядом с украинско-белорусской границей имеют целью, как уже не раз отмечалось, оттягивать серьезные силы защитников Украины на охрану этого направления. Силы, которые могли бы двинуться на Луганск, Донецк, Херсонскую и Запорожскую области.

"Лукашенко как бы сигналит путину – смотри, я помогаю тебе чем могу! Не нужно меня втягивать еще глубже… И путин пока, похоже, в раздумье. Давит на Лукашенко, но не так, как мог бы. Россияне вытаскивают из Беларуси вооружение, боевую технику и боеприпасы, ищут их в африканских странах, в Иране, Северной Корее. При всём при том Лукашенко пытается показать, что готов к мирному процессу, но не готов наступать на Украину. Одновременно то и дело рассказывает, что якобы возможны некие провокации с украинской стороны", – поясняет Николай Маломуж.

Хоть провокации, продолжает он, возможны как раз таки со стороны белорусов и россиян. Продуманные. К примеру, в момент, когда войска рф попытаются провести какие-то мощные операции на востоке или юге Украины. И одновременно с этим начнут "качать" северное направление. Направлять к границе российские и белорусские спецподразделения. Обвинять Украину в провокациях, при этом сами – обстреливать, а возможно, даже локально атаковать наши приграничные пункты. Демонстрировать готовность к вторжению. Лавировать на грани фола. Чтобы мы продолжали держать там серьезные силы.

"Но вступать в войну Лукашенко не будет, пока путинские войска в Украине не продемонстрируют серьезные успехи на поле боя, не начнут массированные наступательные действия, что вряд ли, – считает генерал. – Пока же Лукашенко видит, что путин проигрывает – и на фронте, и на дипломатическом уровне, что наглядно продемонстрировал саммит "Большой двадцатки".

Резюмируя: нагнетать и провоцировать российско-белорусские силы на украинско-белорусской границе будут, но полноценное вторжение с той стороны маловероятно".