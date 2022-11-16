G20 осудила российскую агрессию против Украины: почему рф тоже поддержала документ

Главная реакция мирового общества — "решительное осуждение" происходящего

Во вторник, 15 ноября, в Индонезии стартовал двухдневный саммит лидеров стран "Большой двадцатки". К утру среды стало известно, что большинством голосов была поддержана официальная резолюция мероприятия, которой было официально осуждена ведение россией войны против Украины. Примечательно, что после некоторых препирательств свой голос за документ отдала и российская делегация.

Подробности сообщает Reuters, передает "Телеграф". В декларации отмечается, что большинство стран G20 "решительно осуждают" российскую агрессию, ведь она стала причиной больших человеческих страданий, а также постоянно бьет по мировой экономике.

Согласно трем дипломатическим источникам, на которые ссылаются иностранные журналисты, одобрение декларации произошло всеми членами "Большой двадцатки". Это значит, что фактически против самой себя голосовала и рф, которая, к сожалению, по прежнему является одной из стран G20.

Первая страница резолюции

Это стало возможным после длительного обсуждения. Как сообщают росСМИ, ссылаясь на слова главы российской делегации и МИД рф сергея лаврова, он настоял на внесении некоторых уточнений в текст документа. Так, теперь в декларации можно найти ремарку о том, что на войну в Украине также имеются "другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций".

Основные моменты, изложенные в декларации:

государства должны придерживаться норм международного права;

использовать ядерное оружие — недопустимо;

лидеры G20 приветствуют функционирование зернового коридора в Черном море.

Помимо этого есть и другие пункты, которые касаются экономических и финансовых вопросов.

Напомним, что в рамках первого дня саммита "Большой двадцатки" политики заслушали официальное обращение украинского президента Владимира Зеленского. Он представил свое видение окончания войны в Украине, а также подчеркнул, что не позволит заморозить войну с помощью переговоров в стиле "Минска".

Также мы писали, что во время саммита G20 российские военные совершили одну из крупнейших ракетных атак на Украину. Пострадало множество регионов, целью россиян были объекты энергетической инфраструктуры.