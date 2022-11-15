Обстрел Украины во время саммита G20: появилась реакция Запада

На Западе осудили масштабную атаку россиян

Страны запада отреагировали на массированный ракетный удар по Украине, в том числе и по Киеву, который состоялся как раз во время важного саммита "Большой двадцатки".

Как говорится на сайте Белого дома, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан осудил ракетную атаку, которой были поражены объекты в Киеве и других украинских городах.

"В то время как мировые лидеры встречаются на саммите G20 на Бали, чтобы обсудить вопросы, которые имеют важное значение для жизни и средств к существованию людей по всему миру, россия снова угрожает этой жизнью и разрушает критически важную инфраструктуру Украины", — отметил он и добавил, что такие атаки лишь углубляют обеспокоенность среди G20.

Тем временем о нападении высказался и глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, который во время атаки как раз находился с визитом в Киеве.

"Находясь в Киеве и наблюдая за ужасающим ущербом, нанесенным этому городу российской агрессией, я укрепляюсь в решимости привлечь виновных к ответственности", — написал он в своем Твиттер.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс тоже отреагировала на обстрелы, отметив, что удары по инфраструктурным объектам Украины " продолжают унизительный выход из Херсона".

Как сообщалось ранее, Украина 15 ноября подверглась самому масштабному ракетному удару с начала вторжения, согласно предварительным данным ВСУ по территории нашей страны было выпущено около сотни ракет, хотя президент Владимир Зеленский заявил о 85.